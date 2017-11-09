台灣形象展於馬國登場 明年首度進軍南亞印度

外貿協會於馬來西亞舉辦台灣形象展今天開幕，台灣展出清真珍珠奶茶受馬國民眾歡迎（記者黃佩君攝）

2017-11-09 12:12

〔記者黃佩君／吉隆坡報導〕2017馬來西亞台灣形象展今起至11日於馬來西亞吉隆坡舉行，是台灣首度在馬舉辦大規模展覽，搶攻穆斯林清真商機，這也是外貿協會今年度最後一場形象展。本次主軸搶攻穆斯林商機，以及台灣強項美妝、生技、智慧家居等。

外貿協會董事長黃志芳表示，今年新南向國家反應相當不錯，展示出台灣形象及整體軟實力，已預計明年再舉行五場，並首次進軍南亞、前往印度。

政府推動新南向政策，外貿協會今年主打台灣形象展，將台灣文化、流行、精品的整體印象透過會展介紹給新南向國家。形象展今年五月在印尼首次舉行，七月、九月各在越南、菲律賓舉辦，今年最後一場於今天到11日在吉隆坡會展中心登場，主打清真穆斯林商機。

外貿協會董事長黃志芳於開幕式表示，台馬情誼恆長且親密，目前在馬投資的台商有1750家，去年台灣在馬投資達到123億美元，是馬來西亞的第四大外資。此外，去年也有高達一萬六千名馬國學子在台就學，馬來西亞也是台灣第三大外籍專業人士的來源。

黃志芳也說，去年已有47.5萬馬國人赴台觀光，今年到九月為止更已有34.9萬，是東協國家赴台中最多的，這些都顯示台馬之間深刻的連繫。而貿協來此舉辦台灣形象展，是希望能把整個國家的軟實力帶到馬來西亞展示，有包括綠色能源、清真館、健康醫療、電子商務等七個主題；尤其清真商機，以及電子商務是本次重點，馬國是東協國家中，台灣發展電子商務的首選，也是貿協推廣的重點。

黃志芳也說，馬國對台灣的綠能、美妝、電商都非常有興趣，展場內展出的燃料電池、氫能車，以及寶特瓶咖啡渣做成的有機纖維布等，這類技術在東南亞都非常受歡迎，台廠可與馬來西亞進一步合作。他也呼籲馬國民眾多到台灣觀光，強調台中市將於明年11月3日到後年4月24日舉辦花博，希望馬來西亞民眾能夠在這段期間赴台享受花博盛會。

馬來西亞首相特使、拿督斯里張慶信（Dato’ Seri Tiong King Sing）則表示，台馬自1940年代即保持相當良好的關係，時光荏苒台馬仍然維持穩定關係，友誼顯見在雙方密切的貿易及投資上；他也表示希望更促進雙方經濟合作，馬國政府歡迎任何促進馬國經濟的投資，特別包括生技、清真產業、電子商務以及傳統中藥方面。

拿督斯里張慶信也說，本次形象展是台灣首度在馬來西亞舉辦大型會展，他相信可成為台馬進一步經貿合作的契機；他也強調，希望台灣也能加強對馬來西亞東部，包括對沙巴、沙勞越等的投資，因馬國東部距離地理距離更近，他看好台馬之間雙邊經貿未來能夠倍增。

而對明年策展計畫，貿協表示，今年舉辦的台灣形象展在新南向國家反應都相當不錯，目前已預計明年將在舉辦五場，除今年已有的越南、印尼、馬來西亞外，明年將更增加印度、泰國兩新場次。

黃志芳說，政府從去年五二零開始推動新南向政策，能夠整體呈現台灣軟實力、讓東協國家有感最具體最有效的方式，就是透過台灣形象展；明年針對印度將著重在智慧城市項目，因印度已宣布要佈建一百個智慧城市，商機非常充沛，貿協23日起就會先帶領台灣資通訊廠商到印度班加羅爾舉辦「Smart Asia 2017」智慧城市展試水溫，明年形象展展出，高科技領域將會是展覽主軸，希望印度與台灣「I」與「T」兩大「IT」大國，能在資通訊產業方面有領域一起合作。