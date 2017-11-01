大巨蛋公正審查破功？ 北市府：已發文內政部詮釋

2017-11-01 14:00

〔記者黃建豪／台北報導〕台北地檢署偵結遠雄人壽掏空、新北市土地工程案、大巨蛋案、眷改弊案等4案，遠雄集團創辦人趙藤雄遭起訴求刑，使得懸宕多年的大巨蛋案再掀波折，大巨蛋防火避難性能設計審查也被爆放水，讓遠雄不當取得建築執照、使用執照。對此，台北市長柯文哲今中午率領市府團隊出面說明，都市發展局長林洲民表示，就台建中心審查的評定書，中午剛發文給內政部，要請教內政部對於這件事情的適法性。

台灣建築中心做為大巨蛋鑑定單位，在2011年第一次通過防火避難性能設計審查，送交內政部後，由內政部發出認可通知書，4天後當時的北市府就核發建照、執照給大巨蛋。然而，檢方調查發現，台建中心前執行長許銘文疑因遠雄施壓，就審查放水，讓遠雄不當取得建築執照、使用執照。

連帶使得北市府找台建中心作為公正審查第三方的信用破損。柯文哲上午則回應， 大巨蛋在2011年最初審查時，跟後來的委員已經不一樣，有時候是這樣，如果市府有堅持、有意見時，台建中心也不敢太離譜，且他在市府從上任以後，台建中心的審查至少到現在為止都還好，沒有被批評。

林洲民則說明，就防水避難性能設計審查，整個市府程序走過3次，分別在2011年、2012年及2017年有完整審查，評定書有20公分厚，由台建中心聘請委員審查，2011年有5位委員，在2017年已經變成11位委員，只有1位委員重複。

林洲民也說，程序是當台建中心審查完，交出評定書後，會進到內政部發認可通知書，由內政部長親自審查後，讓營建署核發認可通知書，今年第3次收到認可通知書後，就讓大巨蛋進入下一步，到環評、都審以及建照執照變更設計的審查。

林洲民強調，當檢察官起訴的24小時內，市府很嚴謹討論這件事情，今天中午12時，都發局已發文給內政部，就是要請內政部詮釋，「內政部在2011年、2012年核發認可通知書後，市府核發建照、執照（給大巨蛋）」這件事情的適法性。

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