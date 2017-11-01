iX獲評最佳iPhone！ 蘋果股價再創新高

外國媒體報導，iPhone X被一致認為是蘋果公司（Apple）迄今為止最好的手機，但還是有些評測員認為臉部識別系統（Face ID）出現一些故障的可能性。（路透資料照）

2017-11-01 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕外國媒體報導，iPhone X被一致認為是蘋果公司（Apple）迄今為止最好的手機，但還是有些評測員認為臉部識別系統（Face ID）出現一些故障的可能性。蘋果股價在10月31日再創新高，上漲2.32美元或1.39%，報169.04美元，蘋果已經在4個交易日上揚。

據《路透》報導，科技資訊網站《The Verge》評測員帕特爾（Nilay Patel）指出，iPhone X很薄、功能強大，蘋果在手機的鏡頭上有著雄心壯志，將手機的設計語言進入一個陌生的新境界，使用最新的「TrueDepth」鏡頭，得以使用臉部識別系統（Face ID），取代過去的指紋辨識功能（Touch ID）。帕特爾說，Face ID在黑暗中運行的很好，但是在強烈的陽光或燈光下，效果就會大打折扣，因這些光線會干擾紅外投影的運作。

《CNET》評測員史坦（Scott Stein）表示，他試著使用Face ID的功能，發現Face ID有時候運行得很好，但有時候卻認不出他，而且取消Home鍵後，必須使用手勢功能取代，增加操作的難度。史坦說，「我承認，我有時會很想念原來的Home鍵。」

《路透》報導，iPhone X有3個鏡頭，1個在前面，2個在背面，被評為是目前為止iPhone最好的設計。《CNET》評測員哈塞爾頓（Todd Haselton）說，iPhone第一次使用OLED顯示螢幕，是他所見過智慧型手機最佳的顯示方式。