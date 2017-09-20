搶車聯網商機 友達、群創推異形切割與曲面車用面板

2017-09-20 07:03

〔記者陳梅英／台北報導〕在車聯網以及自駕車風潮帶動下，對於大尺寸車用面板及結合車艙設計的造型面板需求日益提升，友達、群創在異形切割與曲面設計的車用面板上都有重大技術突破，並將於今日（20日）的Touch Taiwan 2017展上展出。

友達此次將推出一系列採用異型切割與曲面設計的車用面板，其中12.3吋Full HD儀錶板應用LTPS面板具備1.5毫米極窄邊框，能展現細緻流線外觀；同時整合高解析、高色飽、高對比、廣視角等技術，引領高階車用面板顯示技術潮流。

此外，友達也推出適用於機車儀表板的4.5吋戶外可視半穿反液晶面板，低耗電量及強光可視性符合機車戶外使用需求，為騎士提供更智慧安全的騎乘體驗。

群創則將發表其特殊S-shape曲面創新技術、整合型車用顯示器，提供客戶一站式解決方案 。

群創此次展出S-shape創新車用顯示技術29吋S型曲面車用顯示器，超大尺寸可涵蓋儀表板及中央資訊顯示器（CID），並滿足內裝外型需求。

10.1吋特殊S型曲面車用顯示器是全球首支挑戰特殊造型曲率極限的液晶面板，擁有全球最小曲率半徑（R170 mm）的車用液晶顯示器，曲率越小越彎越挑戰製程能力，其創新性及及前瞻性獲2016年「竹科創新產品獎」。

玻璃大廠康寧也將展出Corning® Gorilla® Glass for Automotive Interiors，經冷彎成形處理後能無縫地貼合於車用顯示器。康寧指出，這項特性加上優異的抗損表現，能為現今車聯網趨勢帶來更多設計彈性。康寧將會在Touch Taiwan展位以獨立儀錶板原型呈現這項創新技術。