柯P抨擊悠遊卡變第三方支付拖2年 金管會：根本沒申請

2017-09-11 19:43

〔記者王孟倫／台北報導〕針對台北市長柯文哲抨擊金管會拖延「悠遊卡」申請「第三方支付」（電子支付）業務，金管會今天回應，法令並無禁止電子票證機構兼營第三方支付機構，像「一卡通」近日已經遞件且獲准通過，也歡迎所有電子票證機構申請。

國內目前共有四大專營電子票證，包括悠遊卡、一卡通、HappyCash與愛金卡。

金管會銀行局官員指出，「電子票證」與「第三方支付」在本質上就是不同的工具，各有不同的法令管理，但雙方都可以申請相互兼營，法令並無禁止，換言之，只要申請核准，電子票證公司一樣也能投入網路支付。

官員透露，悠遊卡公司想跨領域、投入網路支付的第三方支付業務，像是「數位悠遊卡」，但卻不願意向金管會正式申請第三方支付機構的執照，只希望能從事網路相關業務。

金管會指出，「悠遊卡至今根本沒有遞件申請，也沒有所謂拖延問題」。金管會認為，如果悠遊卡公司沒有拿兼營第三方支付機構的執照，而直接進入網路交易，法令當然行不通；這部分，其實我們與悠遊卡公司已經溝通說明很多次，但去年十二月底至今，就沒有再接觸過。

「這對其它電子票證業者來說，就太不公平！」金管會以一卡通公司為例，該公司已經提出兼營第三方支付機構申請，並在七月獲准；官員直言，別的業者都遵守規定走完流程，希望悠遊卡公司也能依規定，提出申請。