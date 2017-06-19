永豐餘集團陷風暴 華紙董座信心喊話：絕不受波及

永豐餘集團遭風暴，華紙董座黃鯤雄：絕對不會受此次事件波及。（記者李靚慧攝）

2017-06-19 10:25

〔記者李靚慧／台北報導〕永豐餘集團總裁、永豐金董事長何壽川遭收押，今日永豐餘集團各公司股價均受到波及，不過，去年營收創新高的集團子公司中華紙漿（1905），董座黃鯤雄今日非常有信心的指出，華紙絕對不會受此次事件波及。

華紙今日舉行股東常會，完全不受集團深陷風暴影響，因2016年度合併營收達220億元創歷史新高，每股發放現金股利0.35元，因此股東常會順利在40分鐘結束。

華紙董座黃鯤雄會後接受採訪時指出，中華紙漿是獨立上市公司，最艱苦的時段是在去年，他們真正關心的是全球漿紙業的變化及對產業的影響。由於去年華紙進行了許多結構性的改變，包括積極開拓國際市場，提升海外營運比重，以及調整獲利比重，因此在去年艱困的環境中，讓獲利得以創新高。

黃鯤雄強調，集團是在2012年才將永豐餘的紙與紙板事業部併入華紙，完成合併的4年來，進行垂直整合、提升競爭力及產能效率，改變產能結構，因此，去年在第4季、今年第1季已有正面反應，對於今年營運更具信心。

中華紙漿（1905）今（19）日召開股東會，2016年合併營收創歷史新高，達220億元、年增4.8%，全年稅後盈餘3.9億元，每股稅後盈餘0.35元，股東會通過每股發放現金股利0.35元，配發率100%。

亦隸屬永豐餘集團的華紙，屬於永豐餘投控（1907）下一員，不過，永豐餘集團總裁何壽川並未名列董事成員，僅永豐餘投控董事長何奕達及永豐餘投控財務長邱秀瑩為華紙董事。

雖然華紙去年營收創新高，股東會也通過100%配股，但今日的股價表現也受拖累，股價一度跌破面額，達到9.96元，但稍後又拉回10元以上。