| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

興航目前資產多少？ 清算人：5月16日後揭曉

2017-04-10  11:08

〔記者王憶紅／台北報導〕復興航空今日召開106年第二次股東臨時會，討論讓與公司資產，以及清算人報酬，會中也是如第一次股東臨時會時一樣，小股東輪番砲轟，公司強制執行投票表決下持續進行。

今日股東臨時會九點準時開始，會中，多位小股東發言希望知道公司目前資產剩下多少，主席指出，5月16日債權申報截止後，清算人審查負債的真實性，才能確定資產、負債多少。

而針對清算程序完成到法院備查大約要多久，主席表示，需視飛機處理狀況，議約交機等程序，保守年底可以將飛機處分完成，因此，預期所有法定程序預計到年底完成。

現場多位小股東發言多元，包括清算人只提供的3億元以上資產，2億元以下都不公布，以及清算人的背景、公信力等。但在興航股權強勢下，所有議案皆通過，小股東連喊＂來這裡來配合你們的黑箱作業＂。

廣告
  • 興航股東臨時會召開中。（記者王憶紅攝）

    興航股東臨時會召開中。（記者王憶紅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 清算人 臨時股東會 興航
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔬食炒三鮮
異國風✧俄羅斯肉丸
重口味✧三杯杏鮑菇
如何燉出軟嫩牛肉？
轉寄

標題：興航目前資產多少？ 清算人：5月16日後揭曉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月10日‧星期一‧丁酉年三月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.