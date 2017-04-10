興航目前資產多少？ 清算人：5月16日後揭曉
2017-04-10 11:08
〔記者王憶紅／台北報導〕復興航空今日召開106年第二次股東臨時會，討論讓與公司資產，以及清算人報酬，會中也是如第一次股東臨時會時一樣，小股東輪番砲轟，公司強制執行投票表決下持續進行。
今日股東臨時會九點準時開始，會中，多位小股東發言希望知道公司目前資產剩下多少，主席指出，5月16日債權申報截止後，清算人審查負債的真實性，才能確定資產、負債多少。
而針對清算程序完成到法院備查大約要多久，主席表示，需視飛機處理狀況，議約交機等程序，保守年底可以將飛機處分完成，因此，預期所有法定程序預計到年底完成。
現場多位小股東發言多元，包括清算人只提供的3億元以上資產，2億元以下都不公布，以及清算人的背景、公信力等。但在興航股權強勢下，所有議案皆通過，小股東連喊＂來這裡來配合你們的黑箱作業＂。
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