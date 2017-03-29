薪資中位數40612元 分布不均惡化

2017-03-29 09:21

〔記者鄭琪芳／台北報導〕行政院主計總處今上午公布去年工業及服務業每人每月總薪資（含經常性與非經常性薪資）中位數4萬0612元，較前年減0.59％，代表全國一半以上的上班族每月賺逾4萬元；去年總薪資平均數則是4萬8790元，總薪資中位數占平均數83.24％，創近8年新低，顯示低薪現象與薪資分布不均有惡化趨勢。

主計總處指出，去年總薪資中位數為4萬0612元，其中職員或監督及專技人員總薪資中位數為5萬3927元，工員或非監督專技人員為3萬5415元；工業部門總薪資中位數為4萬0878元，服務業部門為4萬0161元；女性總薪資中位數為3萬7431元，男性為4萬3955元。

另外，去年經常性薪資（本薪及固定津貼，不含獎金、紅利及加班費等）中位數為3萬3502元，較前年增加0.2％；同期間經常性薪資平均數為3萬9238元，較前年增加1.35％；經常性薪資中位數占平均數比率為85.38％，較前年減少0.98個百分點。

主計總處表示，若依薪資高低將受僱員工人數平均分為10組，去年工業總薪資第1十分位數為2萬5127元（亦即約10％月薪低於2萬5127元）；若按四等分位數衡量，第1四分位數為3萬1844元（亦即約4分之1低於3萬1844元）。