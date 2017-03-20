避礦業法大洞 立院要求半年暫停核可礦權

礦務局長朱明昭（左）、經濟部長李世光（右）。（記者林筑涵攝）

2017-03-20 15:43

〔記者林筑涵／台北報導〕為避免礦業法修法前，礦務局偷渡業者闖關，發出20年的展延許可，立法院今提案通過，經濟部「半年內暫停核可礦權展延」。根據現行礦業法規定，礦業權展限核可後效期達20年，且得連續無限次數申請展延，同時明定審查展延時，採負面表列方式，原則上不得駁回，僅排除5項情形，遭立委痛批形同「霸王條款」。

礦業法修法將排入此會期進行審查，今日立法院經濟委員會針對此議題進行質詢。民進黨立委管碧玲指出，現行礦業法存在5大「曠」業問題，不僅礦務局組職無力，條文更是「霸王特權、體貼財團」，無任何罰則且法律過於陳舊。管碧玲質疑，礦務局自2004年起至今仍停留在「組織暫行條例」，司長兼局長，既要鼓勵礦業發展，又要執行監督管制，雙雙綁在一起，造成組織沒有力量可言。

針對礦務局，民進黨立委林淑芬認為，礦務局長朱明昭做了20年，「20年真的太久了，早該換掉」，礦業法自始都是由朱明昭主導放寬的，痛批經濟部應給予礦務局行政指導，不應繼續放任。林淑芬要求經濟部應該暫停核可礦權展延，否則礦業法修法「等於修假的」。

礦務局長朱明昭原表示「暫停」核可礦權將引發業者集起提出訴願，目前約有237個礦場，展延案必須於到期前6個月內提出，因此平均1年約10幾個礦場申請，「執行上有困難」；不過，在場立委徐永明、孔文吉等人皆對要求暫停核可表示贊同，認為不經環評就核可展延是「開了很大一個洞」，若趁著修法前核可業者申請，修法「沒有意義」。

對此，立法院通過臨時提案，確定經濟部「半年內暫停核可礦權展延」，經濟部長李世光也承諾，半年內不會偷渡展延申請。