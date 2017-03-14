防洗錢 出入境帶逾10萬台幣未申報 6/28起沒收

配合洗錢防制法上路，海關將加大攜帶外幣管制！（資料照，記者姚介修攝）

2017-03-14 22:19

［記者吳佳蓉／台北報導］配合洗錢防制法上路，海關將加大攜帶外幣管制！財政部關務署表示，6月28日起，攜帶10萬元以上新台幣者，若沒主動申報或謊報，管制方式將從暫時存關保管，加重為直接沒收；可攜帶的黃金價值限額，也從2萬美元限縮為1萬美元。此外，帶裸鑽等有洗錢之虞的物品，也得誠實申報，否則將吃下罰鍰。

一改現行超額部分日後可領回規定

關務署指出，按現行規定，民眾出入境若攜帶超量外幣或無記名有價證券都得申報，人民幣限額為人民幣2萬元、美金及日幣等外幣則是等值美金1萬元，新台幣攜帶限額為10萬元，黃金限額則為2萬元美金。

如果民眾誠實申報，外幣部份申報後就可攜帶，新台幣只要持有中央銀行許可證明也可攜帶，惟人民幣得將超額部分暫時封存於海關。另一方面，若民眾刻意隱瞞、未誠實申報，新台幣超額部分得先封存於海關，待日後出、入境時領回，其餘外幣超額部分則得全數沒收繳庫。

海關統計，去年超額（限額10萬元）攜帶新台幣、但又未申報或謊報的案件，共有45件，金額高達1億0680萬元。現行規定，超額部分，只需暫時封存在海關，出境或入境時即可領回。但6月28日後，配合與洗錢防制法同步上路，攜帶超過10萬元以上新台幣，超額部分海關將直接沒收，特別提醒民眾注意。

可攜帶黃金價值限額 也降為1萬美元

關務署表示，可攜帶的黃金價值限額，也由2萬美元降為1萬美元。並新增攜帶具洗錢之虞的物品出、入境，如裸鑽，價值在1萬美元以上，得主動申報的規定。在罰則部份，不論黃金或裸鑽，若未申報或謊報價值，都將面臨罰鍰；至於罰鍰金額，就是裸鑽或黃金價值減掉1萬美元可攜帶限額後的餘額。

此外，未來以貨物運送、快遞、郵寄及其他方式運用外幣、新台幣、無記名有價證券，也將納入管制範圍，須主動申報。