華為搶攻台灣市場 揚言銷售量翻倍成長

2017-03-14 12:56

〔記者王憶紅／台北報導〕華為技術台灣總代理訊崴技術無線終端產品部總經理曹紋察指出，今年在台目標成長1倍，因此除Mate系列、P列外，第2季將推出中低階手機，也就是高端、中低端都要有，另外，包括手表、平板也都會在台銷售。

華為去年手機全球銷售1.4億支，年增29%，排名第3名，其中，P9全球銷售超過1200萬台，幫助華為快速成長。

曹紋察說，華為定位為全球的品牌，其中，中國市佔20%，排名第1名，其次為東北歐的17.5%，拉美、非洲、中東市占15%，西歐12.1成長快速，而品牌知名度也從前年的76%，提高到去年的81%。

華為每年都將營收的10%投入研發，過去10年投資研發費用高達3800萬美元，去年全球前10大投入研發品牌的第9名。華為全球設有16個研發中心。