遺贈稅滯納金加徵利息違憲 財長：將全面檢討

2017-03-01 09:44

〔記者吳佳蓉／台北報導〕上週大法官釋憲，宣告遺贈稅滯納金加徵利息違憲，對此，財政部長許虞哲今出席財委會時表示，違憲規定已失效，也已發函5區國稅局及行政執行署，2月24日後即不可再加徵利息，將全面檢討，取消其他各稅目滯納金加徵利息規定。

許虞哲解釋，根據大法官解釋，遺贈稅加徵滯納金本身並沒有問題，但對滯納金加徵利息則是違憲，相關規定已立即失效。後續將洽法制相關單位，一一檢討其他稅目滯納金加徵利息的規定，但修正時程未定，發解釋令修正現狀較快，但可能有適法性問題，若要修法，耗時會較長。

另一方面，台股近幾個月成交量上揚，外界好奇財政部對當沖降稅政策態度是否轉向。許虞哲表示，立場一樣不變，草案也已從行政院送交立法院，將尊重委員意見。