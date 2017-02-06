店員遭斷掌 萊爾富︰絕沒要求奮力抵抗

2017-02-06 16:15

〔記者楊雅民／台北報導〕丁姓高中生在萊爾富打工遭搶劫斷掌，網傳打工族會奮死抵抗是因為錢若被搶了，店長會要工讀生吞下去，萊爾富駁斥，該公司絕對沒有要店員自己對付搶匪，以保護自身安全為原則。

萊爾富並強調，門市在夜間時段為防搶，基本上不會留太多現金，萬一遇搶案，不論是直營店或加盟店，都要店員不要抵抗，以保護人身安全為原則，萬一錢被搶了，總公司會補償，絕不會要店員自己吞下去。