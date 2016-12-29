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高育仁公司董事加入 興航當天股票漲停

2016-12-29  11:20

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空11月22日無預警宣告解散，明年1月11日將舉辦臨時股東會，討論撤銷公開發行等重大議案。有媒體披露，復興航空昨天（28日）突然變更董事會成員，國產實業的法人代表由陳欣德換成張介堂，而張介堂同時是新北市長朱立倫岳父高育仁的富華創投公司之董事。同樣在28日，興航股價爆量漲停，成交量暴衝到2萬6000多張，收在0.66元。

根據《信傳媒》報導，復興航空自前民航局長張國政的「假接手」事件以來，股票持續跌停，但本月20日遠東航空董事長張綱維表示有意重整，又讓興航股價「迴光返照」，連續兩日爆量漲停，估計有5位持股千張以上的股東在這段期間順勢賣股，合計出脫2.5萬張。

而興航宣布更換法人代表的28日，當天股價也恰好爆量漲停，再度引起外界聯想。據報導指出，國產實業是富華創投大股東，占富華創投一席董事，該席董事就是張介堂，現在他則又身兼了復興航空的董事。而富華創投由國民黨大老高育仁創辦，國民黨中央的投資占了一成持股，上月底，不當黨產處理委員會還決議把這筆股份收歸國有。

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  • 復興航空位於敦化南路二段總公司外觀。（資料照，記者劉信德攝）

    復興航空位於敦化南路二段總公司外觀。（資料照，記者劉信德攝）

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