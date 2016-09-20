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黃金投資夯！ 元大證首發「黃金展延證」

2016-09-20  09:38

〔記者張慧雯／台北報導〕今年以來全球避險需求升溫，讓黃金價格出現一波波漲勢，為因應市場投資需求，元大證券領先發行「黃金展延證」，投資人只要用原有的證券帳號就可買賣，投資門檻又只要黃金現貨的一半，買「黃金」就像買股票一樣簡單方便。

元大證券並於今、明兩日推出免手續費的限量申購優惠，「黃金展延證」將於9月27日正式掛牌，預期將掀起認購熱潮！

元大證券金融交易部資深副總黃天仁表示，近來伴隨美國升息與即將來到的大選題材，牽動著金價的敏感神經，讓黃金成為投資人關注的焦點。為滿足投資人需求，及提供投資人更多元投資黃金的管道，元大證券率先發行「臺銀金元大63展01（70001X）」及「一銀金元大63展01（70001Y）」兩檔「黃金展延證」。

黃天仁進一步指出，「黃金展延證」投資門檻相對黃金現貨低許多，只須大約一半資金就能入手，且免所得稅，相較於買賣黃金現貨需繳交財產交易所得稅，交易成本較低。此外，「黃金展延證」與「黃金現貨」幾乎連動，買賣方式跟股票一樣，可因應黃金現貨走勢，選擇作多或作空，讓小資族也能輕鬆投資。

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  • 元大金旗下子公司元大證券搶先發「黃金展延證」。（記者張慧雯攝）

    元大金旗下子公司元大證券搶先發「黃金展延證」。（記者張慧雯攝）

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