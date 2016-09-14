砲打彭總裁？陳沖指未與中國簽貨幣協議「難以想像」

2016-09-14 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長陳沖昨天在一項人民幣論壇中，對於台灣沒有與中國簽訂貨幣互換協議（SWAP），是「難以想像的事，也不符合國際貨幣基金（IMF）標準」，更批這不是政治議題、不是技術問題，而是決心問題。

綜合媒體報導，陳沖在論壇中表示，台灣存款餘額超過人民幣3000億元，是全球第二大人民幣離岸市場，台灣早在2009年就跟中國簽署兩岸簽署銀行、證券與保險的合作備忘錄（MOU），不過，一直至今仍沒有簽署貨幣互換協議，是件不可以思議的事。而其實早在2009年兩岸簽署三個金融MOU的時候，就該一併簽署貨幣清算協議。

陳冲指出，即使兩岸現在簽署SWAP，也已晚了7年之久；中國已與全球25國簽署SWAP協定，但兩岸至今未簽SWAP，顯然不是技術問題，而是「決心」問題。他還呼籲「兩岸央行」應共同努力，以健全兩岸市場、穩定匯率。

《聯合晚報》認為，陳沖這番談話，「頗有向央行喊話的意味」。