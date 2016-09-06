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富邦金接手義大犀牛 蔡明忠：越快越好

2016-09-06  17:02

〔記者廖千瑩／台北報導〕針對富邦金買下義大犀牛案，富邦金控董事長蔡明忠今天證實，將以富邦育樂公司的名義，買下義大犀牛，但目前交易案「好事多磨」，但希望「越快越好」。

蔡明忠今天出席「富邦身心障礙才藝獎得主創作聯展」開幕記者會後表示，買下義大犀牛還有很多細節再談，由於是個重大的責任，集團也需要投入許多資源，需要考慮的因素很多。

蔡明忠也說，若如願買下義大犀牛，因蓋球場需要土地、時間，會認養現有的球場。

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  • 針對富邦金買下義大犀牛案，富邦金控董事長蔡明忠今天證實，將以富邦育樂公司的名義，買下義大犀牛，但目前交易案「好事多磨」，但希望「越快越好」。（記者廖千瑩攝）

    針對富邦金買下義大犀牛案，富邦金控董事長蔡明忠今天證實，將以富邦育樂公司的名義，買下義大犀牛，但目前交易案「好事多磨」，但希望「越快越好」。（記者廖千瑩攝）

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