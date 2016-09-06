頂新黑心油風暴 康師傅市值蒸發 4000億

2016-09-06 08:26

〔即時新聞／綜合報導〕頂新集團在台黑心油風暴一路延燒，不止台灣遭到「滅頂」抵制，其生產大本營的中國市場，業績一路下滑，不止被剔除香港恆生成份股，市值更從高峰快速蒸逾千億港幣（約合台幣 4000億元）。

財信傳媒董事長謝金河在臉書上對近來康師傅的營運，提出觀察指出，根據「康師傅公布第二季季報，業績衰退87%，半年盈利5900萬美元，年減65%」。而康師傅股價同樣重挫，從最高價的 26元港幣一路下跌到最新的 6.4元港幣，等於市值蒸發千億港幣。

謝金河更指出，頂新魏家涉入食安風暴，使得台灣味全深陷虧損，魏家壓力更增。

而香港恆生指數公司早在 8月 12日就公告，將康師傅剔除在恆生指數成分股之外，《自由時報》報導，瑞士信貸隨即下調康師傅的目標價至每股6.1港幣；投資公司交銀國際的研究報告維持「賣出」評級。