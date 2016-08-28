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為地上權招標解套 國產署：地租新制10月適用

2016-08-28  23:21

〔即時新聞／綜合報導〕為了替國有地設定地上權招標不順解套，財政部國產署將地上權租金改採「部分固定、部分浮動」，報部核准後將修正作業要點，今年10月第4批設定地上權招標案即適用，但不溯及既往。

《中央社》報導，國產署25日已獲財政部核准通過，新作業要點最快9月中旬完成修訂並上路，今年10月將推出第4批設定地上權招標案，屆時即適用新制，但確定將不溯及既往。根據國產署擬定方案，未來地上權租金將改採「部分固定、部分浮動」，將地租拆為2部分，一部分按照決標當年的公告地價計算，另一部分則按照地價稅調幅進行調整。

國產署官員表示，新的地租計算方式，可減少公告地價與地租的連動性，即使公告地價調漲，地租調整的幅度也不會太大，應可降低地方政府調漲公告地價對地上權案帶來的衝擊，並減少廠商投資風險；國產署希望藉此增加業者參與地上權招摽案的意願。截至今（28）日止，國產署共推出3批共33宗標案，僅標脫6宗，標脫率只有18.2％；8月22日開標的第3批10宗標案，更是全數流標。

現行「國有非公用土地設定地上權作業要點」規定，地上權地租以土地申報地價年息的1%至5%計算。作業要點修正後，若地租年息率為3.5%，地價稅率固定為1%，則其中的2.5%（3.5%-1%）按決標當年的公告地價估算；另外1%地價稅部分，則按公告地價調幅調整。

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  • 財政部國產署將地上權租金改採「部分固定、部分浮動」，今年10月第4批設定地上權招標案即適用，但不溯及既往。（資料照，記者張聰秋攝）

    財政部國產署將地上權租金改採「部分固定、部分浮動」，今年10月第4批設定地上權招標案即適用，但不溯及既往。（資料照，記者張聰秋攝）

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