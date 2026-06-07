以色列諜報威脅 傳美升至最高層級

美國總統川普近日因中東問題對以色列總理納坦雅胡（左）決策感到不悅，如今傳出美國五角大廈將以國反情報威脅升至最高層級。圖為兩人去年十二月廿九日在佛州海湖莊園會晤。（路透檔案照）

美國與以色列長年在政治、軍事和情報領域維持緊密合作關係，但特拉維夫激進諜報活動仍引起華盛頓戒備。美國國家廣播公司（NBC）六日獨家揭露，五角大廈發布的威脅評估中，把以色列反情報威脅提升至最高層級。

美國戰爭部國防情報局（DIA）近期新發布反情報威脅評估，並在內部訊息中將以色列威脅層級提升至「嚴重」（critical）。DIA的評估依據來自以色列針對美國高階官員的監控行動，藉此獲取川普政府對中東衝突的內部討論及決策制定等資訊。據檔案描述，以色列執行人員的諜報和技術情報蒐集能力達到「嚴重層級」。儘管盟友和敵人間互相蒐集情報的情況並不罕見，美官員認為，以色列近期的活動已超出諜報行動的通常限度。

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四月初美伊達成暫時停火共識後，川普傾向透過外交協商達成協議終結戰爭。以色列則對伊朗遵守協議的可能性抱持懷疑，納坦雅胡總理不斷推動重啟對伊朗轟炸，為此與川普產生齟齬。美國新聞網Axios日前報導，川普不滿以色列對黎巴嫩的強硬立場，在電話中痛斥納坦雅胡「你他Ｘ的瘋了」。

多年來，以色列在外交、安全圈內以激進的諜報活動為人所知，即便是緊密盟友美國也不敢輕忽。美國高官訪以會採取額外防護措施，例如使用拋棄式手機、電話，在旅館房內通話時也會格外留意。

對以色列的諜報活動達到最高戒備層級，基本上不會對兩國的高層級情報共享，尤其是伊朗戰爭方面的合作。然而，以色列潛在諜報行動在敏感時期引發的擔憂，例如當前彼此對伊朗戰爭立場並非完全一致的時刻，仍存在削弱雙方互信的風險。

對此，以色列駐美使館發言人聲明駁斥，報導中描述以色列對美國的諜報活動情形完全是錯誤消息；白宮官員亦聲明反駁，「報導通篇錯誤，獲取資訊的來源對當前事態的發展毫無所悉」。

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