美伊又互轟 川普:很快結束

德黑蘭民眾六日走過首都一處繪有紀念兩位已故伊朗最高領袖告示板的街頭。（路透）

美國與伊朗的脆弱的停火協議再受考驗，雙方繼本月初互攻後又在六日襲擊對方，其中美軍在擊落伊朗無人機後攻擊伊朗雷達站，伊朗則攻擊巴林與科威特，聲稱是對中東地區的美軍基地發射飛彈。儘管局勢緊張，美國總統川普五日仍對外釋放樂觀訊號，承諾將迅速結束美伊衝突。

美軍擊落4無人機 再轟伊南雷達站

最新這波導致緊張情勢升高的互攻，始於美軍擊落四架飛向荷姆茲海峽、對區域海上交通構成直接威脅的伊朗無人機，隨後又攻擊位於伊朗南部海岸的戈魯克（Goruk）與荷姆茲海峽上的葛希姆島（Qeshm）的伊朗監視雷達站，以防伊軍進一步襲擊。伊朗官媒報導，伊朗南部錫里克（Sirik）地區在當地時間六日凌晨二時卅分之際發生數次爆炸，錫里克與葛希姆島遭敵軍入侵。

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伊七枚飛彈轟美軍基地 無人受傷

數小時後，伊朗發射飛彈攻擊中東地區的美軍基地。根據美軍中央司令部（CENTCOM），伊朗對科威特與巴林的美軍基地共發射七枚飛彈，其中六枚被攔截，另一枚未擊中目標。巴林軍方聲稱成功攔截並摧毀了三枚飛彈及數架無人機。伊朗伊斯蘭革命衛隊也證實發射飛彈攻擊在中東地區的美軍基地。CENTCOM還說，無人在伊朗的飛彈攻擊中受傷，駁斥伊方宣稱其攻擊導致美國第五艦隊駐巴林總部受損的說法。

伊朗外交部六日稍後指出，美國一再違反停火協議顯示華府無意緩和緊張局勢，要為其「非法行為」與任何進一步情勢升級的後果負責。

稱伊朗飛彈只剩約1/5 樂觀看待戰情

在此同時，川普五日在美國國家廣播公司新聞（NBC News）的專訪中樂觀看待戰情，指稱他認為伊朗現在的飛彈數量，大概只有開戰前的廿一％到廿二％；他還虧伊朗自認強悍又驕傲，不願妥協屈服，但「他們別無選擇」，只能與美國達成協議。面對中東衝突即將滿一百天，川普已打了十九年的越戰來比較說，伊朗戰爭也才打三個月，「我動作很快的」。

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