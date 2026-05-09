伊突襲3美艦 全被美軍攔截

由於沙烏地阿拉伯與科威特已取消美國使用其領空與境內基地的限制，川普政府正考慮本週恢復維持荷姆茲海峽通行的「自由計畫」行動。圖為美軍中央司令部八日發布的照片，顯示美軍驅逐艦裴拉塔號正對一艘懸掛伊朗旗幟的油輪執行封鎖令。（法新社）

美軍反擊軍事目標 川普淡化事件

美國與伊朗七日再度在荷姆茲海峽交火。據美軍中央司令部（CENTCOM）聲明，伊朗「無端」對穿越海峽的三艘美軍驅逐艦開火。美軍不但化解所有攻擊，還對伊朗的武器設施發動反擊。美國總統川普則淡化事件，稱雙方在海峽的軍事衝突不影響停火協議效力。

美國國務卿魯比歐八日警告，若伊朗船隻威脅到美國船艦，美方將會開火將其炸毀。他說，美國正在等待伊朗對和談提案做出回應，預計德黑蘭當局會在八日回覆。伊朗外長阿拉奇則指責美方的攻擊是粗糙的施壓手段，選擇魯莽的軍事冒險來破壞終戰的外交努力。

請繼續往下閱讀...

美保護部隊安全 無意升高緊張局勢

據伊朗國營媒體說法，武裝部隊與「敵方」在伊朗的波斯灣最大島嶼葛希姆島交火。CENTCOM表示，伊朗部隊朝驅逐艦特魯斯頓號、裴拉塔號和梅森號發射數枚飛彈、無人機和小型船隻。這些來襲武器全遭美軍攔截、摧毀，軍艦毫髮無傷，並回擊用於攻擊美軍的飛彈、無人機發射場，指揮、管制據點和情報、監控、偵查結點等軍事目標。CENTCOM強調，美方無意尋求升高緊張局勢，但也做好準備保護美軍部隊安全。在美伊交火後，阿拉伯聯合大公國指出，伊朗發射兩枚彈道飛彈與三架無人機，阿聯防空系統進行攔截，造成三人受傷。

川普在真實社群發文，讚揚三艘驅逐艦在砲火下安然穿越荷姆茲海峽，伊朗的武器遭到「徹底摧毀」，警告若德黑蘭不願盡快簽署協議，「我們會更強硬且激烈地痛擊他們」。川普受訪時指出，「他們今天來招惹我們。我們擊垮了對方」，但不代表停火協議破局。被問及美伊和平協議進度，川普表示，「隨時都可能發生（簽署），也或許不會發生」。

伊朗外交部表示，當局正檢視由巴基斯坦傳達的訊息，尚未做出結論，也還沒有回應華府。

與此同時，美國正透過聯合國施壓德黑蘭。據法新社掌握由美國與巴林聯合起草的決議案，要求伊朗中止攻擊、威脅海峽內的商業船隻，禁止收取通行費，標明水雷埋設地點以及允許開設人道走廊運輸肥料。根據航運資料公司勞氏日報揭露，伊朗著手設立辦理荷姆茲海峽航行審核和收取通行費的「波斯灣海峽管理局」。伊朗駐聯大使伊拉瓦尼斥責通過決議將設下有害先例，合法化美國的單方脅迫手段和非法行動。俄羅斯已表明將阻擋安理會決議。

中國油輪阿聯外海遇襲 傷亡未知

另據中國媒體「財新網」報導，一艘標示有「中國船東及船員」字樣的大型油輪，四日在位於荷姆茲海峽入口處的阿聯阿爾傑爾港外海遇襲，為伊朗封鎖海峽以來首例中國油輪遇襲。中國外交部發言人林劍回應，遇襲船隻為馬紹爾群島籍，船上有中國船員，目前未回報是否有傷亡。

「國際海事組織」（IMO）估算，約有一五〇〇艘船隻、兩萬名船員遭困在波斯灣水域。華爾街日報報導，沙烏地與科威特已解除美軍使用其空域及軍事基地限制，川普政府正考慮本週重啟「自由計畫」，引導船隻通過海峽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法