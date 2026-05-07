大西洋郵輪漢他疫情3死 疑似感染者後送荷蘭

懸掛荷蘭旗的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發漢他病毒疫情，導致3人死亡，郵輪6日在西部非洲島國維德角外海，等待前往西班牙加納利群島。（法新社）

懸掛荷蘭旗的郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）船上爆發漢他病毒疫情導致三人死亡，郵輪六日在西部非洲島國維德角外海，等待前往西班牙加納利群島。

南非證實驗出「可人傳人」安地斯病毒株

南非衛生部確認，兩名從船上發病並送醫的乘客，感染的是可人傳人的「安地斯病毒株」（Andes virus）。其中一名荷蘭籍女性乘客已病逝，另一名英國籍男性則在加護病房治療。此外，瑞士也在一位曾搭乘該郵輪、從南美返國的男子身上檢驗出此病毒株，他目前正在接受治療。

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世界衛生組織（WHO）表示，三名疑似感染者已從船上撤離並送往荷蘭。船上其他乘客正於各自艙房隔離，WHO正與郵輪業者合作，密切監測乘客與船員健康，並強調「現階段整體公共衛生風險依然低」。

西班牙衛生部表示，原定將一名患病的船醫送往加納利群島，但因其狀況改善，現直接送回荷蘭。西班牙於前一日晚間應WHO及歐洲疾病預防管制中心（ECDC）請求，同意郵輪停靠。然而，此決定遭部分地方領袖反對，他們要求與總理桑傑士緊急會談，認為郵輪停靠將使當地民眾暴露於風險中。

這艘郵輪於四月一日自阿根廷出發，原定航程包括南極與福克蘭群島等地，但因疫情爆發而改變行程。

專家指出，安地斯病毒株主要流行於南美，特別是阿根廷與智利。雖然該病毒株可透過人傳人，但情況罕見，且通常僅能透過密切接觸如共用寢具、分享食物傳播，因此疫情通常能得到控制。

瑞士公共衛生局澄清，該國確診的男子其實已在南大西洋的聖赫勒拿島（Saint Helena）下船，目前尚不清楚他如何返回瑞士。其妻子雖未出現症狀，但正自我隔離。該局表示，目前對瑞士公眾並無風險。

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