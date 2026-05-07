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    首頁 > 國際

    北韓新憲刪統一表述 金正恩「兩國論」法制化

    2026/05/07 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    北韓新版憲法新設「領土條款」，並刪除「祖國統一」相關表述，被解讀為反映其最高領袖金正恩（右二）的「兩國論」路線，持續推動「正常國家化」。（路透檔案照）

    北韓新版憲法新設「領土條款」，並刪除「祖國統一」相關表述，被解讀為反映其最高領袖金正恩（右二）的「兩國論」路線，持續推動「正常國家化」。（路透檔案照）

    北韓新修訂的憲法內容六日曝光，將憲法正式名稱從「社會主義憲法」改為「朝鮮民主主義人民共和國憲法」，新設「領土條款」，並刪除「祖國統一」相關表述，被解讀為反映其最高領袖金正恩的「兩國論」路線，持續推動「正常國家化」。

    新設領土條款 北接中國與俄羅斯、南接南韓領土

    南韓「韓聯社」報導，南韓政府六日向媒體公布北韓新版憲法全文，從序言和正文中全面刪除「北半部」、「祖國統一」、「社會主義完全勝利」等與民族、統一相關的表述。新的領土條款明定，北韓領域為北接中國與俄羅斯、南接南韓領土，及以此為基礎設定的領海與領空，絕不容許對其領域的任何侵犯，但未在憲法中具體明示領土、領海與領空範圍。

    刪除敵意表述 凸顯「正常國家」形象

    金正恩於二〇二三年底宣布兩韓為「敵對的兩個國家關係」，並於二四年一月宣稱，將修憲重新規定領土。值得注意的是，新版憲法並未將南韓定性為「敵對國」，修訂前的「帝國主義侵略者」、「解放被壓榨剝削的人民」、「海內外敵對分子搞破壞的陰謀」等充滿敵意的表述，也已刪除。

    北韓政治問題專家、首爾大學教授李貞澈認為，新版憲法新設領土條款，並強化國家屬性相關表述，但未出現敵對關係或交戰國關係等界定，顯示北韓企圖凸顯「正常國家」形象，新版憲法可能成為兩韓走向和平共處的制度性基礎。

    金正恩重新定義為「國家元首」

    此外，北韓這次修憲也大幅提升國務委員長金正恩的權力，從原本的「最高領導者」被重新定義為「國家元首」，原本最高人民會議擁有的「可召回（罷免）國務委員長」權限遭刪除。另外，國務委員長的核武使用權首次被寫入憲法，新版憲法序文還將前代領袖功績全部刪除。

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