美艦「自由計畫」 引導船隻通過荷姆茲

（路透）

川普︰「人道程序」若受干預 將以武力應對

美國總統川普三日宣布，四日上午起將基於「人道主義」，執行「自由計畫」（Project Freedom），由美軍船艦「引導」因伊朗封鎖受困的船隻通過荷姆茲海峽，並警告若這項「人道程序」受到干預，將以武力應對。然而，四日的船舶流量並無明顯增加的跡象。

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川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，全球許多未參與中東衝突的中立國家，紛紛詢問美國是否能夠協助解救受困在荷姆茲海峽的船隻，「我們願意引導他們的船隻安全駛出這些受到限制的水道」。川普表示，許多受困的船隻即將耗盡糧食及其他必需品，大量船員的健康和衛生條件難以維繫，「自由計畫」的目的即是解救「沒有做錯任何事情的人們、公司和國家」。

川普在未點名的情況下警告，「倘若這項人道程序受到任何方式干預，很遺憾，就得以武力處理」。他還說，他的談判代表與伊朗進行「極為正面的討論」，有機會產生對所有人，包括「大環境下的受害者」來說非常正面的結果。

防商船遭伊朗攻擊 提供最佳航線資訊

美國新聞網站Axios引述美國官員說法，美國軍艦會在周邊行動，以防商船遭到來自伊朗的軍事攻擊，也會提供商船關於最佳航行路線的資訊。Axios指出，儘管川普高舉人道大旗，但這項計畫仍是對德黑蘭掌控海峽的明確挑戰。華爾街日報則引述官員說法報導，「自由計畫」的參與者還包括其他國家、保險公司和貨運組織，目前還不會讓美軍軍艦直接護航船隻通過。

並非由美艦直接護航船隻 外界有疑慮

歐洲外交官和船東認為，缺乏軍艦護航，不太可能對海峽情勢帶來顯著變化。雅典航運公司GasLog營運長卡拉薩尼斯指出，「自由計畫」的內容含糊不清，而且若是由西方軍艦引導，反而更容易引來伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）注意。

在川普宣布「自由計畫」後，聯合海事資訊中心（JMIC）四日表示，美方已在常規運輸航線以南建立「加強安全區」，並以「預期交通流量極高」為由，呼籲海事人員與阿曼當局密切協調。伊朗軍方則警告美軍遠離荷姆茲海峽，將對任何威脅做出「嚴厲回應」，並要求商船與油輪在未與伊朗軍方協調下禁止移動。

據聯合國「國際海事組織」（IMO）統計，伊朗衝突期間有數百艘船隻、多達兩萬名海上人員無法穿越海峽。美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）表示，軍方會動用一．五萬名人力、超過一百架飛機及軍艦、無人機支援計畫，「在維持海上封鎖的同時，我們對這項防禦性任務的支持，對區域安全及全球經濟有其必要」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）三日表示，伊朗已開始感受到美國封鎖港口的壓力，隨儲油設施逐漸滿載，可能很快就會被迫關閉部分油井，「這種情況可能在一週內發生」。

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