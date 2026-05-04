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    首頁 > 國際

    伊朗新和平方案 川普暗示不接受

    2026/05/04 05:30 編譯張沛元／綜合報導
    （法新社）

    （法新社）

    美國總統川普二日表示，將會審閱伊朗提出的新和平方案，但同時暗示可能不會接受該方案，不排除再對伊朗發動軍事攻擊。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）三日將美伊談判卡關的責任歸咎於川普，指稱美國面臨只能在「辦不到」的軍事行動，以及與伊朗達成「糟糕協議」之間二選一。

    不排除再發動攻擊

    美伊談判自上月八日停火以來並無進展，迄今只舉行過一輪和談。伊朗四月卅日透過巴基斯坦，向美國提交一份十四點和平方案，但川普隨即表示對方案內容「不滿意」，二日又在社群平台發文說，他「很快」就會審閱伊朗的方案，「但我不認為這種方案是可以被接受的，因為他們尚未為其過去四十七年來對人類與全世界的所作所為，付出足夠重大的代價。」

    美國新聞網站Axios引述兩名知情人士報導，伊朗新方案的內容，包括為美伊談判設定一個月的期限，以重新開放荷姆茲海峽、解除美國對伊朗的海上封鎖，以及永遠結束對伊朗及對黎巴嫩的戰爭。根據伊朗的方案，雙方先就前述三項議題達成協議後，才會再以另一個月時間，嘗試就伊朗核計畫達成協議。

    伊朗革命衛隊三日聲稱，美國的決策空間已經縮小，只能在「辦不到」的軍事行動，以及與伊朗達成「糟糕協議」之間，做出選擇。伊朗副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）二日告訴駐德黑蘭的外交官，是要選擇外交途徑還是持續對抗，「球現在在美方手中」，而伊朗「已為這兩種可能性做好準備」。

    川普二日在佛羅里達州西棕櫚灘受訪時，不願明確表示會在何種情況下對伊朗發動新一波軍事行動，「如果他們亂來，如果他們做壞事，但目前來說，我們再看看…但這（指再攻擊伊朗）當然有可能發生。」

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