美打伊戰 迄今打掉7900億

在三月的伊朗報復攻擊中，美軍位在沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地的多架空中加油機與預警機遭擊中。圖為一架損毀的E-3哨兵預警機。美國戰爭部長赫格塞斯四月廿九日首度透露伊朗戰爭軍費支出已達二五〇億美元，但媒體披露這數額並不包括遭破壞的美軍中東基地修復費用。（路透檔案照）

美國有線電視新聞網（CNN）四月卅日報導，根據三名知情人士，五角大廈主計長赫斯特廿九日在國會聽證上表示，迄今美國攻打伊朗總成本估計為二五〇億美元（約七九〇〇億台幣），然此數字並不包括修復在戰爭中遭破壞的中東地區美軍基地。若納入重建成本，軍事成本估計將近四〇〇億到五〇〇億美元（約一．二六兆到一．五八兆台幣）。

尚未包括美軍中東基地修復成本

根據CNN，在這場戰爭中，包括至少九個美軍地點在衝突初期遭伊朗在四十八小時內空襲重創，巴林、科威特、伊拉克、阿拉伯聯合大公國與卡達等中東國家的設施被攻擊，及美國在中東各地的許多重要雷達系統與其他設備被摧毀，包括在約旦的美國「薩德」飛彈防禦系統的雷達系統。此外，美軍的E-3「哨兵」空中預警與管制機也在沙烏地阿拉伯的空軍基地遭空襲摧毀。

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代理主計長的次長赫斯特在眾院軍事委員會聽證上說，二五〇億美元的成本「大多」用於彈藥；同樣出席的戰爭部長赫格塞斯則拒絕說明該數字是否包括修復受損的美軍基地。上月，該部還向白宮要求國會批准對伊朗戰爭額外撥款兩千多億美元。

紐約時報指出，二五〇億美元意味每個美國家庭負擔約一九〇美元的攻伊軍費；二五〇億美元看似不多，但卻是美國航太總署一年預算，遑論許多聯邦機構的年度預算以及美軍全年彈藥預算都不到二五〇億美元。

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