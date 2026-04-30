美逼聯合國改革 藉機打中國

美國要求聯合國進一步削減開支，並設法阻止中國每年向聯合國秘書長辦公室管理的基金注資，以削弱北京在聯合國的影響力。（路透檔案照）

有條件繳欠費 反制中國在UN影響力

關注全球發展的美國媒體Devex廿八日報導，美國已就支付其所積欠的數十億美元聯合國會費，提出具體的繳款條件，包括要求聯合國刪減開支、改革退休制度，以及針對中國在聯合國擴張影響力採取反制行動。

改革退休金、裁員砍福利

報導指出，根據美國分發的兩份外交照會，華府呼籲聯合國進行九項「速效」改革，以便美國釋出資金補繳會費，包括徹底改革聯合國的退休金制度、停止提供某些聯合國高階與中階專業人士長途飛行時搭乘商務艙、聯合國高層進一步裁員、砍掉十％的無效率長期維和任務，以及阻止中國每年將數千萬美元輸送到聯合國秘書長辦公室的機動資金，反制中國在聯合國的影響力。

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針對和平發展信託基金

多名外交消息人士直言，美方這項政策是衝著「聯合國和平與發展信託基金」（UNPDF）而來。UNPDF是中國政府二〇一六年承諾在十年內捐贈兩億美元而成立的基金，並在二〇二〇年獲得展延至二〇三〇年。

北京當局聲稱，UNPDF將用於培訓維和人員與永續發展議程，自成立以來，已支持全球兩百多項專案，協助建立聯合國與中國之間的「牢固夥伴關係」。該基金的指導委員會主要由中國把持，包括中國常駐聯合國代表、常駐聯合國經濟和社會事務部副祕書長，以及中國財政部與外交部高層官員。該基金的影響力不斷擴張，主要得益於中國將大量人員安插到聯合國領導層。

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」上月發布的報告揭露，中國正利用「資金施壓」、「高層安插」、「假維和真派兵」，以及「操縱假非政府組織」等手段，重塑和滲透聯合國體系，企圖使其淪為推動北京野心的附屬工具。

中催繳費 批美注定失敗

美國駐聯合國使團並未回應置評要求。中國駐聯合國使團則表示，已「注意到」Devex的報導，並稱聯合國近年來面臨的財政困難，根源在於身為最大捐助國的美國拖欠分攤會費；中方呼籲美國認真履行對聯合國的財政義務，並透過具體行動展現對聯合國的支持。

美國先是在去年大砍數百萬美元經費，今年初又宣布退出多個「運作與美國國家利益相悖」的聯合國機構，並在退出後一再表示，將繼續推動聯合國改革。聯合國發言人杜雅里克說，聯合國成員國繳交分攤會費是「條約規定的義務」，聯合國秘書長古特瑞斯已「帶頭大幅改革聯合國」。

截至今年二月初，美國積欠聯合國超過四十億美元，包括常規預算達廿一．九億美元（約六九二億台幣），占全球各國欠款總額九五％以上。此外，美國還積欠廿四億美元的維和任務費用，以及四三六〇萬美元的聯合國法庭費用。美國稍後在二月中旬支付約一．六億美元。

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