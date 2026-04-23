川普無限期延長停火 維持海上封鎖

伊朗伊斯蘭革命衛隊22日聲稱，扣押兩艘試圖通過荷姆茲海峽的貨船，並引導駛往伊朗海岸。另有一艘貨輪遭革命衛隊砲艇開火，船橋嚴重受損，但未傳出人員傷亡。（路透）

美國與伊朗進行第二輪談判的計畫觸礁，美國總統川普廿一日在兩國停火期限截止前，態度反轉宣布無限期延長停火，但將維持美軍對進出伊朗港口航運的封鎖。川普表示，延長停火是要在雙方談判前，給伊朗時間提出「意見一致的提案」。

稱伊朗「財政正在崩潰」

川普在「真實社群」發文表示，在居間斡旋的巴基斯坦請求下，美國延長停火給予伊朗「分裂的」領導階層時間討論出新提案。川普指出，由於美軍封鎖，伊朗「財政正在崩潰」、「正每日損失五億美元，迫切需要現金」，為了挽回面子，希望荷姆茲海峽立刻開放；不過，「如果我們這麼做，就永遠不可能與伊朗達成協議，除非我們炸毀他們國家僅存的部份，包括他們的領袖」。

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同日稍早，川普才在美國財經媒體CNBC訪問中說，他「不想」延長停火期限；但他也表示，若伊朗沒達到他要求的條件，會繼續轟炸，軍方「做好行動的準備」。

伊朗未表明是否準備參加新一輪談判

巴基斯坦總理夏立夫發表聲明，感謝川普延長停火，希望美伊能達成一份全面的和平協議，永久結束戰爭。但巴基斯坦斡旋的和談前景不明。廿一日稍早，德黑蘭以美國提出不合理的要求為由，拒派代表參加第二輪談判，美國副總統范斯原定當天飛往巴基斯坦的行程已取消。

伊朗高層官員尚未回應川普延長停火的決定。半官方「塔斯尼姆通訊社」引述未具名消息來源報導，伊朗並未要求延長停火，也從未宣布決定參加第二輪和談，只要美國維持海上封鎖，伊朗就不會重新開放荷姆茲海峽。伊朗外交部發言人巴格赫里（Esmail Baghaei）廿二日證實停火延長，但未表明德黑蘭是否準備參加新一輪談判。

就在川普宣布延長停火後不久，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）廿二日表示，扣押兩艘試圖通過荷姆茲海峽的貨船，並引導駛往伊朗海岸。遭扣押的貨輪為巴拿馬旗「法蘭西斯卡號」（MSC Francesca），以及賴比瑞亞旗「伊帕密農達號」（Epaminondas）。船舶追蹤網站Marine Traffic資料顯示，兩船最後所知位置都在阿曼東北部外海、靠近伊朗側的荷姆茲海峽海域。

伊又在荷姆茲海峽開火

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）證實，共有三艘商船通報涉及該海域砲艇的事態，除了遭扣押的兩船，另有一艘貨輪遭革命衛隊砲艇開火，船橋「嚴重受損」，但未傳出人員傷亡；據悉該船為巴拿馬旗「佑佛利亞號」（Euphoria）。

根據船舶追蹤公司Vortexa數據，本週已有至少兩艘滿載的伊朗油輪，順利突破美軍封鎖，駛出波斯灣；停火期間有至少卅四艘與伊朗有關的油輪穿越海峽。

此外，塔斯尼姆通訊社廿二日暗示，可能切斷波斯灣阿拉伯國家在荷姆茲海峽的海底電纜，「多條主要纜線同時受損，不論是意外或蓄意，都可能引發整個波斯灣大斷線」。

美國與伊朗進行第二輪談判的計畫觸礁，美國總統川普在停火期限截止前，宣布無限期延長停火，但將維持美軍對進出伊朗港口航運的封鎖。（法新社）

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