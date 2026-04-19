伊朗濃縮鈾 中國也想接手

伊朗官方堅稱，與美國的談判不包括庫存的濃縮鈾轉移。圖為伊朗伊斯法罕核子科技中心的去年六月的衛星照，顯示載運濃縮鈾卡車正要進入該中心的地下隧道。（美聯社檔案照）

值此美國總統川普出訪中國並與中國領導人習近平會面前夕，美聯社引述一位熟悉北京想法的外交消息人士的話指出，與伊朗關係密切中國願意接收約四四〇公斤的伊朗濃縮鈾或降低其濃度。

儘管川普傾向讓美國來接手這批據信去年美軍空襲時被深埋地底的伊朗濃縮鈾，甚至在十八日宣稱伊朗已同意包括交出濃縮鈾在內的所有和平協議條件，但遭伊朗當局否認。

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這名向美聯社爆料的匿名外交官說，中方已示意，只要華府與德黑蘭提出要求，中國對接收伊朗濃縮鈾或將其濃度稀釋到民用程度，抱持開放態度。美國新聞週刊指出，中國一旦正式介入其中，將重塑中伊之間的核子外交，除了提供美伊在濃縮鈾對立上另一條可行之道，在北京在美伊談判最終結果上享有更大影響力。

身為伊朗的最大貿易夥伴與伊油最大買主，倘若北京最後真能接收或負責稀釋伊朗濃縮油，能緩解華府壓力，更有助於提升其外交影響力。北京最後是真的會出手，還是僅將之視為外交籌碼，目前尚不得而知。但光是中國表態願意介入這一點，便凸顯出結束戰爭不僅事關美伊，還得透過北京。

川普預定五月十四日到十五日訪問北京，預料將會在與習近平會談時論及伊朗。川普十七日晚間在伊朗宣布全面開放荷姆茲海峽後表示，習近平也樂見重啟荷姆茲海峽，期待下月與習近平會晤，並稱這場川習會將會很「特別」或甚至是「歷史性」，「我們將取得豐碩成果」。

美國總統川普十七日發文稱中國國家主席習近平也樂見荷姆茲海峽開放，並期待與他會面取得豐碩成果。（路透檔案照）

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