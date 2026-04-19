伊變再變 荷姆茲海峽再度關閉

伊朗18日宣布重新關閉荷姆茲海峽，並出動砲艇開火驅趕油輪。圖為停泊在靠近荷姆茲海峽入口處的波斯灣上的貨輪。（路透檔案照）

不滿美軍持續海上封鎖

受美國持續實施海上封鎖影響，伊朗軍方十八日再度宣布關閉荷姆茲海峽。伊朗革命衛隊更對試圖通過的油輪開火，導致多艘商船被迫折返。伊朗官方與軍方同步釋放強硬信號，否認美國總統川普宣稱和平協議僅在咫尺的說法，強調並未批准新一輪美伊會談。川普十八日對此簡短回應：「伊朗不能勒索我們」。

革命衛隊開火 多船掉頭

根據英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）通報，伊朗革命衛隊派遣兩艘砲艇在海峽對油輪開火，幸未造成人員傷亡。美聯社指出，包含一艘印度籍超大型油輪在內的多艘船隻遭攻擊後被迫掉頭。路透指至少有兩艘油輪遭攻擊。

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伊軍方:未批准新一輪美伊會談

伊朗軍方聯合指揮部發表聲明，宣布已恢復對荷姆茲海峽的嚴格管控，並警告只要美國不解除對伊朗港口的封鎖，伊朗將持續阻擋船隻通行。伊朗國會國家安全委員會主席阿齊茲更強調，海峽正「回歸現狀」，往後船隻通過必須取得授權並支付通行費。伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼也發表書面聲明，宣稱英勇的伊朗海軍隨時準備擊敗美國。

法新社根據航運追蹤公司Kpler的數據指出，在海峽短暫開放期間，至少八艘油輪與天然氣船在十八日清晨穿越該海峽。

伊朗十七日以黎巴嫩與以色列達成停火為由宣布開放荷姆茲海峽，川普先是發文感謝，但隨後改口強調，美國仍將維持對伊朗港口的全面海上封鎖，直至雙方就核計畫等議題達成協議為止。

伊朗也否認交出濃縮鈾

川普在也針對美伊談判前景表達樂觀看法，聲稱本週末將繼續協商，甚至暗示伊朗已同意移交其庫存的濃縮鈾。然而，伊朗外交部隨即反駁，堅稱濃縮鈾不會轉移至任何地方。

伊朗塔斯尼姆通訊社十八日援引官方消息，指德黑蘭迄今未同意與華府展開新一輪會談。伊朗批評美方持續提出「過度要求」，伊朗不打算在「毫無成效」的談判中浪費時間，並把此立場透過斡旋國巴基斯坦傳達給美方。伊朗副外長哈蒂柏札德也在土耳其表示，下一輪和談的日期尚未確定，川普推文很多，「但有時令人困惑，有時自相矛盾」。

在黎巴嫩局勢上，聯合國駐黎巴嫩維和部隊十八日遭到襲擊，造成法國士兵一死三傷。據法國國防部表示，當時部隊正進行道路爆裂物清理作業，卻遭輕武器射擊，據信開槍者是真主黨。法國總統馬克宏已致電黎巴嫩總統奧恩及總理薩拉姆，要求必須確保維和部隊安全，並逮捕凶嫌。

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