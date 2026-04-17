北約卅國大使團訪日 規模罕見

日本外務大臣茂木敏充（中）16日向來訪的北約大使團強調，日本與歐洲的安全保障不可分割，希望北約各國加深對日本及印太安全環境的理解。（路透）

北大西洋公約組織（NATO）約卅個成員國大使組團訪問日本，十六日與日本前首相岸田文雄與外務大臣茂木敏充會面。日本與北約近年關係升溫，但如此大規模的集體訪問極為罕見。日本媒體報導，此行被視為在中國持續強化軍事力量的背景下，持續深化北約與日本的安全合作，尤其將摸索防衛產業領域的合作。

關係升溫 抗中國軍事擴張

北約共有卅二個成員國，此行除了匈牙利大使因國會選舉未能參加之外，幾乎全員到齊。綜合日媒報導，北約大使團十六日拜會前首相岸田與外相茂木，也預定拜會防衛大臣小泉進次郎。

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岸田在二〇二二年六月首次以首相身分出席北約峰會，當時正處於俄羅斯入侵烏克蘭初期，岸田以「今天的烏克蘭，可能就是明天的東亞」切入，將歐洲戰火與亞洲安全保障直接連結，日本與北約的關係也迅速增溫。

翌年七月，日本和北約簽署「日本與北約訂製夥伴關係計畫」（ITPP），將雙方在網路防衛、太空安全、反假訊息等十六個領域的合作明文化。去年一月，日本正式在北約總部設立常駐大使級代表處。

茂木向北約大使團強調，日本與歐洲的安全保障不可分割，他也希望北約各國加深對日本及印太安全環境的理解。

大使團這次訪日也負有直接確認印太地區安全保障環境的任務，包括台灣海峽、南海，以及北韓核武與飛彈問題。另一方面，北約對於日本以日美同盟為主軸的安保政策抱持關注，在美國總統川普多次對北約表達不滿的情況下，這次訪日也被視為有探查日本如何應對川普政府的目的。

大使團與岸田會談時，也就荷姆茲海峽持續封鎖，詢問日本可能採取的具體應對措施。日本富士新聞網報導，雖未公開詳細對話內容，但關於停戰後是否派遣自衛隊的揣測，日本政府一再回應「目前尚未有任何決定」。但另一方面，對於以掃雷為目的的自衛隊派遣，執政黨也出現不排除其可能性的聲音。

安全合作 尤其是防衛產業

北約大使團的另一項任務，則是具體推動防衛產業合作。去年，石破茂首相與北約秘書長呂特在共同聲明中，已註明「加速防衛裝備與產業合作」。大使團十七日將視察日本的軍民兩用技術與新創企業實力，摸索未來在防衛產業領域合作的可能性。日本將鬆綁防衛裝備品出口限制，包括飛彈與護衛艦等具有殺傷力的「武器」，實質邁向全面解禁，日本與北約的防衛產業合作具有極大發展空間。

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