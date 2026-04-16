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    首頁 > 國際

    日助東南亞採購原油 穩定供應鏈

    2026/04/16 05:30 駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導
    日本在北海道北部試射一枚88式岸置反艦飛彈。（法新社檔案照）

    日本在北海道北部試射一枚88式岸置反艦飛彈。（法新社檔案照）

    鑑於中東局勢導致亞洲各國的能源採購出現困難，日本首相高市早苗十五日宣布，將對東南亞各國提供一百億美元（約新台幣三一六三億元）的金融支援，以協助亞洲各國取得原油，進而確保自身物資供應穩定。

    高市出席與東南亞國家推動減碳合作的「亞洲零排放共同體（AZEC）」線上峰會，宣布對各國提供金融支援。她在會中指出，包括用於人工透析器材、手術所需的廢液容器與手套等醫療物資，都仰賴亞洲國家供應，一旦燃料供應不足或供應鏈停滯，勢將影響日本取得醫療物資，對經濟社會造成重大負面影響。

    相當於東協一年原油進口量

    產經新聞報導，這項支援除協助東南亞各國採購原油、維持供應鏈之外，也將在建立儲備體系與確保關鍵礦物方面加強合作。高市在會後向媒體表示，若換算為原油與石油產品的採購量，最多可達約十二億桶，相當於東協約一年的原油進口量。

    朝日新聞報導，日本政府計畫透過政府投資的金融機構，如國際協力銀行（JBIC）的貸款與擔保，支援亞洲各國能源企業採購原油。隨著中東情勢惡化，各國與日本一樣，正轉向從美國等中東以外地區採購，但部分企業因資金與信用能力不足，難以簽訂長期契約。JBIC的貸款原本主要提供日本企業，但自二〇二三年修法後，只要符合強化關鍵物資供應鏈等條件，也可提供給外國企業。

    自衛隊首次參與肩並肩戰鬥演訓

    與此同時，在菲律賓與日本國會去年分別批准「相互准入協定」（RAA）後，日本今年也將擴大參與美國和菲律賓的年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習，首次以戰鬥部隊身分參與聯合演訓，自衛隊將出動約一千四百人，並部署具備打擊海上目標能力的反艦飛彈系統。

    今年的肩並肩演習將於四月廿日至五月八日舉行。菲律賓軍方發言人巴迪亞指出，今年預計有七個國家參演，總兵力達一萬七千人，在菲律賓多個地點同步展開。演訓內容方面，今年肩並肩演習將由傳統的陸、海、空聯合作戰，進一步擴展至網路與其他非傳統領域，朝「全領域作戰」方向發展。自衛隊將在實彈演習環節中，以88式岸置反艦飛彈擊沉靶艦，日本防衛大臣小泉進次郎也將到場觀摩。

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