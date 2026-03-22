空襲印度洋英美基地 伊朗未得逞

位於印度洋上的迪耶戈加西亞島設有美英聯合軍事基地。（美聯社檔案照）

對狄耶戈加西亞島發射兩枚中程彈道飛彈

英國官方消息人士廿一日證實美國華爾街日報稍早的報導，即伊朗對位於印度洋的狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）上的英美聯合軍事基地發射飛彈，但稱該攻擊行動「未遂」。

該消息人士證實，伊朗對狄島的「未遂」攻擊，發生在英國政府廿日宣布美國可使用狄島基地對付伊軍之前，此外便不願證實更多相關細節。根據華爾街日報稍早引述多名美國官員所作的報導，伊朗對狄島發射兩枚中程彈道飛彈，但皆未擊中島上的英美基地；據稱其中一枚飛彈在飛行途中故障，另一枚遭美國軍艦發射的一枚標準三型飛彈攔截，但無法判定是否攔截成功。美國五角大廈拒絕評論。

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伊擬先發制人 英證實「未遂」

位處印度洋重要戰略位置地狄島，是前英屬印度洋領地查哥斯群島中的最大島，英美在此有軍事合作並設有基地；而狄島基地正是英國允許美國在伊朗戰爭中從事「防禦行動」時可使用的兩個基地之一。英國政府廿日表示，允許華府使用狄島基地以及英格蘭西南部的費爾福德（Fairford）基地，「進行特定與有限度的防禦行動」，來對付「攻擊荷姆茲海峽船隻的伊朗飛彈基地與能力」。

一枚半途掛點 一枚被攔截

最值得注意的是，伊朗飛彈發射點距離狄島約四千公里，遠超伊朗此前對飛彈射程自我設限的二千公里。美國長期質疑伊朗藉由太空計畫發展洲際彈道飛彈技術，此次攻擊似乎印證此一憂慮。

伊朗外長阿拉奇十九日與英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）通電話時曾出言警告，允許美國使用英國基地，會被視為「參與侵略」；但根據上述英國消息人士的說法，德黑蘭攻擊狄島在前，英國宣布美國可使用狄島基地在後，伊朗攻擊狄島應非報復反擊，而是先發制人。華爾街日報則說，狄島攻擊不但是伊朗首次實際動用中程彈道飛彈，也是德黑蘭當局試圖攻擊中東以外地區以及威脅美國利益。

根據紐約時報，英國施凱爾政府是迫於美國川普政府的壓力，才放寬美軍使用英國基地的規定—英國原本只允許美軍使用英國基地，來對付曾攻擊英國基地與盟國的伊朗飛彈發射設施，並未論及荷姆茲海峽。

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