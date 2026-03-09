為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    伊朗最高領袖 傳哈米尼之子出線

    2026/03/09 05:30 國際新聞中心／綜合報導
    哈米尼之子穆吉塔巴（歐新社檔案照）

    負責選出伊朗新任最高領袖的「專家會議」（Assembly of Experts）成員八日表示，已就繼任人選達成決定，但尚未對外公布姓名。一名專家會議成員暗示，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei，見圖，歐新社檔案照）將接任此職位。

    伊朗梅爾通訊社（Mehr）引述專家會議成員阿拉莫霍達（Ahmad Alamolhoda）報導，「任命領袖的投票已經舉行，且領袖已獲選出。」他表示，專家會議秘書處稍後將公布姓名。其他成員也證實這項決定，另一名專家會議成員米爾巴蓋里（Mohammad Mehdi Mirbagheri）在伊朗法斯通訊社（Fars）發布的影片中也證實，「已達成反映多數人觀點的堅定意見」。

    穆吉塔巴一直被看好可能接替於一九八九年成為最高領袖的哈米尼。這個職位是伊朗最高的政治與宗教權威，對所有國家事務擁有最終決定權。儘管伊朗的統治意識形態不贊成世襲原則，但穆吉塔巴在革命衛隊（IRGC）及哈米尼仍具影響力的親信圈中，擁有大批追隨者。

    長期以來，外界一直預期革命衛隊將在決定哈米尼繼任者的幕後發揮核心作用。與隸屬於民選總統的正規軍隊不同，革命衛隊僅聽命於最高領袖，但其高階領導層近年來在美國和以色列的空襲下相繼喪命，目前不清楚它還能在多大程度上影響這項決定。

    最高領袖阿亞圖拉（Ayatollah，什葉派高級神職人員頭銜）哈米尼，二月廿八日在美國和以色列對伊朗的空襲中喪生。伊朗憲法規定，必須在三個月內選出新領袖。在此之前，總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、憲法監護委員會法學家艾拉費（Ayatollah Alireza Arafi），以及司法總監艾杰（Ayatollah Gholamhossein Mohseni-Ejei）已組成臨時領導委員會，暫代職務。

    美國總統川普堅稱，他應在挑選下一任最高領袖中扮演一定角色，並拒絕由穆吉塔巴接任，將其貶為「小角色」（lightweight）。伊朗官員已斷然拒絕川普在挑選繼任者中扮演任何角色的說法。

    選出新領袖的專家會議 以軍貼文警告鎖定攻擊

    以色列軍方的波斯語X平台帳號八日貼文警告，將把挑選新領袖的專家會議成員列為「目標」，「我們希望通知你們，以色列將繼續密切監控任何繼任者，以及任何尋求任命繼任者的人。」「我們將毫不猶豫地鎖定你們。」

