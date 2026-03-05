「放蔣介石出場」魯比歐預告放手攻伊

美國國務卿魯比歐3日在國會針對中東戰況進行簡報時，使用冷戰時期的用語「讓蔣介石出場」，宣示美國將動用壓倒性武力，徹底剷除伊朗發展核武、威脅鄰國的能力。（路透）

美國國務卿魯比歐三日在國會針對中東戰況進行簡報時，使用冷戰時期的用語「放蔣介石出場」（unleash Chiang），藉此宣示美國將動用壓倒性武力，徹底剷除伊朗發展核武、威脅鄰國的能力。這句源自一九五〇年代台海危機且帶有侮辱性的口號，在廿一世紀的美伊戰爭中重現，意外引發美國政壇以及輿論的熱烈討論。

解除交戰限制 擴大攻擊強度

根據美國國務院公布的逐字稿，魯比歐向參眾兩院議員說明最新戰況前表示，美國將在未來數小時與數日內，「放蔣介石出場」，意指將解除交戰限制，大幅加強對伊朗軍事行動的範圍及強度。他強調：「世界上最強大的兩支空軍，將瓦解這個恐怖主義政權，剝奪它威脅鄰國或躲在免責區後方，繼續發展核武野心的能力。」

紐約時報、美國政治新聞網站Politico和德國之聲報導，「放蔣介石出場」是美國政壇具有特定歷史脈絡的用語，被用於表達即將動用壓倒性武力，不再受限於既有的交戰規則。這句口號最早源自一九五〇年代初期的美國右翼反共組織「約翰伯奇協會」（John Birch Society），當時該組織呼籲美國政府解除對台灣國民黨政府的限制，武裝並允許蔣介石反攻大陸。

一九五〇年韓戰爆發後，時任美國總統杜魯門下令第七艦隊進入台灣海峽，一方面協防台灣免遭中共攻擊，另一方面也阻止蔣介石反攻大陸，以免將美國捲入與中國的全面戰爭。然而，一九五三年上任的美國總統艾森豪，決定解除對台海的「中立化」政策，不再阻擋台灣對中國沿海的軍事行動。

冷戰用語變黑色幽默

此舉在當時被解讀為美國對中政策由「圍堵」轉向更具攻擊性的「放手」。因此，「放蔣介石出場」在美國外交與軍事圈成為「解除束縛、放手一搏」的代名詞。

值得玩味的是，這句充滿冷戰肅殺之氣的口號，後來在美國政壇成為一種帶有黑色幽默的次文化，甚至變成前總統老布希（George H. W. Bush）的口頭禪，他常在打網球發出強力發球前大喊「放蔣介石出場」，意指要給對手「致命一擊」。

這句話也傳承給老布希之子、前佛羅里達州州長傑布．布希（Jeb Bush），並與魯比歐產生連結。二〇〇五年九月，傑布．布希送給魯比歐一把金色長劍，祝賀他成為佛州史上首位古巴裔的州眾議會議長。不過，由於發音混淆與以訛傳訛，傑布．布希似乎將「Chiang」（蔣）誤認為虛構的中國神祕戰士「Chang」（張），導致魯比歐在引用此典故時，被媒體記錄為「釋放張」（unleash Chang）。

