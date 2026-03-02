無差別報復鄰國 伊朗將陷孤立

伊朗遭到美國和以色列聯手攻擊後，向中東多國發動「無差別」報復行動，包括巴林首都麥納瑪。（路透）

美軍中央司令部 擋下數百次攻擊

伊朗遭到美國和以色列聯手攻擊後，向中東多國發動「無差別」報復行動，除以色列全國各地外，阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴林、阿曼、約旦、卡達、科威特、伊拉克等國均通報遇襲，其中甚至有機場、飯店、住宅等民生設施淪為目標。美軍中央司令部表示，成功防禦數百次來自伊朗的飛彈與無人機攻擊，人員及設施受損輕微。

阿聯連續兩日遇襲，自伊朗發射的一三七枚飛彈和二〇九架無人機，絕大多數已遭攔截，但包括阿布達比及杜拜國際機場、知名地標帆船飯店及人造朱美拉棕櫚島等，皆在伊朗襲擊中遭到破壞。巴林首都麥納瑪同樣遇襲，目標包括美軍第五艦隊基地。科威特阿里．薩利姆空軍基地等多處美軍設施與民用航空設施遭鎖定，沙國境內美軍資產也被攻擊。伊拉克境內多個美軍基地遭到飛彈波及，卡達首都杜哈的烏代德空軍基地也傳出巨大爆炸聲，阿曼商港杜格姆則在一日首次遭到無人機攻擊。約旦也被列入伊朗朗報復行動的打擊範圍。

請繼續往下閱讀...

美軍中央司令部指出，美軍和夥伴部隊發動首波打擊後，中央司令部部隊成功防禦數百次來自伊朗的飛彈與無人機攻擊，目前尚無美軍人員傷亡，美軍設施受損程度輕微，不影響後續作戰任務。此外，駐紮賽普勒斯與卡達的英國皇家空軍戰機，已升空執行防禦任務，並在伊拉克攔截多架朝盟軍基地飛去的伊朗無人機。

阿聯總統顧問加爾加什警告伊朗，對波斯灣國家的襲擊已使伊朗陷入孤立，「你們的戰爭不是與鄰國開戰」，呼籲德黑蘭回歸理性，以負責任的方式處理與鄰國的關係。科威特大學助理教授塞福也表示，伊朗這波攻擊沒有任何好處，反而只會讓周邊國家與伊朗更加疏遠。

沙國王儲多次致電川普 挺美攻伊

「華盛頓郵報」一日引述四名知情人士披露，除以色列總理納坦雅胡持續公開呼籲美國打擊伊朗外，沙國王儲穆罕默德也積極遊說川普。雖然他公開支持外交解決，但在過去一個月裡多次致電川普，力主美國發動攻擊，並獲得兄長、沙國國防部長哈立德支持。哈立德一月在華府與美國官員舉行閉門會談時警告，美國現在不動手的後果恐將極為嚴重。

聯合國安全理事會廿八日召開緊急會議，美國大使瓦爾茲表示，國際社會長期以來堅守一貫原則，即伊朗不能擁有核武，但德黑蘭過去多次藐視聯合國決議，「美國採取行動是合法的」。以色列駐聯合國大使達諾則譴責安理會部分成員「虛偽」，只批評美以，卻未指責伊朗報復行為。中國外交部長王毅一日與俄羅斯外長拉夫羅夫通話，王毅稱美以在美伊談判過程中對伊朗發動襲擊，公然擊殺主權國家領袖不可接受；拉夫羅夫則稱，美以軍事打擊嚴重破壞中東局勢穩定，俄中「立場一致」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法