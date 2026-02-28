美伊核談無協議 美中籲撤離以伊

參與廿六日美伊談判的伊朗外長阿拉奇（右一）。（歐新社）

美伊開戰風險升高

美國與伊朗廿六日在瑞士日內瓦展開第三輪核談判，儘管主導的阿曼外交部長阿布塞迪及伊朗外長阿拉奇都聲稱取得「重大進展」，但實際上美伊並未達成任何協議，雙方預計三月二日繼續較低層級的技術性談判。由於美國福特號航空母艦廿七日已抵達以色列沿岸，開戰風險升高，美國駐以色列大使館宣布允許非必要人員撤離；中國外交部也呼籲公民盡快撤離伊朗。

伊朗外長阿拉奇與美國總統川普的特使魏科夫、庫希納等人廿六日進行長達六小時的談判，雖未就美方要求伊朗徹底終止核計畫達成協議，但阿拉奇稱雙方取得「良好進展」，並確認技術團隊將於三月二日在奧地利維也納的聯合國原子能總署總部會晤。然而，美方對談判結果則保持沉默。

紐約時報指出，技術團隊專家參與顯示談判有進展，但不排除美以發動攻擊的可能。分析家認為，美方未退出會談是正面訊號。一位西方外交官透露，談判中，美方願容忍伊朗保留部分老舊反應爐用於研究，但僅願逐步放寬制裁，並堅持永久禁止伊朗鈾濃縮活動；伊朗則提議暫停濃縮數年以重建信任，但堅持保留民用及醫療目的的最低限度鈾濃縮權利。德黑蘭廿七日更呼籲，為了達成協議，華府必須放棄「過分的要求」。

根據路透廿七日取得的國際原子能總署機密報告，首度證實伊朗接近武器級的濃縮鈾存放在伊斯法罕核子設施當中，該設施隧道入口去年六月遭美以聯合轟炸，但報告稱設施大致無損。

美國新聞網站Axios引述知情人士指出，美軍中央司令部司令古柏廿六日已向川普彙報向伊朗採取軍事行動的各種選項。不過，出身美軍陸戰隊且曾參與伊拉克戰爭的美國副總統范斯接受華盛頓郵報專訪表示，即便川普下令對伊朗發動攻擊，也「絕不可能」在中東地區演變為持久戰。

美駐以使館撤離人員

美國駐以色列耶路撒冷大使館廿七日宣布，有鑑於安全風險，將允許非緊急政府人員及其家屬離開以色列，希望離境者應在商業航班仍可搭乘時離境。中國外交部領事司也呼籲中國公民暫勿前往伊朗，建議當地中國公民加強安全防範、盡快撤離。

