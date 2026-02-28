五角大廈稱AI使用受限 Anthropic拒絕放寬

美國人工智慧（AI）公司Anthropic以「出於良知」為由，拒絕同意美國五角大廈不受限制使用該公司的AI工具。（美聯社）

美軍在一月三日抓捕委內瑞拉前總統馬杜羅的「絕對決心行動」中，使用美國人工智慧公司「Anthropic」的AI工具「Claude」，使該公司一戰成名。對此，Anthropic表明，雖不願斷絕與五角大廈合作的機會，但在良知上仍無法同意軍方不受限制使用AI工具。

戰爭部長赫格塞斯先前已表態，不會採用不允許軍方作戰的AI模型。他在廿四日的會議中，對Anthropic執行長阿莫戴發出最後通牒，必須在廿七日下午五時一分前同意軍方的完整合法使用權，否則不排除搬出「國防生產法」迫使Anthropic就範，或是將該公司貼上供應鏈風險標籤，此舉將損害與其他政府合約商的合作機會。

阿莫戴廿六日發布聲明，從五角大廈收到的新合約內容來看，在防止Claude用於大規模監控美國公民及其它全面自動化武器上並無進展，「出於良知，無法同意軍方對工具的無限制使用權限」。他表示，戰爭部有權選擇觀點最為一致的合約商，「但鑒於本公司的科技提供的重大價值，我們期盼他們能重新評估」。

美國戰爭部次長麥可批評阿莫戴有「上帝情節」，試圖以個人之力控制美國軍方。據金融時報引述美政府官員說法，若Anthropic不同意五角大廈不受限制使用該公司技術，將作廢去年八月向三個政府部門提供Claude的合約。

戰爭部發言人帕內爾早先在社群媒體申明，對公民的大規模監控並不合法，軍方無興趣使用AI從事這類活動或發展缺少人員監控的自動化武器。

五角大廈的態度引發國會議員批評。共和黨參議員提里斯抨擊，Anthropic協助政府，五角大廈的處理方式卻缺乏專業素養；參議院情報委員會民主黨籍副主席華納指責五角大廈霸凌美國一流企業。

