耐心耗盡！ 巴基斯坦空襲阿富汗

阿富汗神學士政府於廿六日晚間對巴基斯坦邊境哨所發動大規模進攻，聲稱占領多個據點並造成數十名巴軍士兵傷亡。對此，巴基斯坦國防部長阿西夫廿七日宣布與阿富汗進入「公開交戰」狀態，直言巴方耐心已至極限，隨即對阿富汗首都喀布爾等多地展開空襲。此事標誌著自二〇二一年神學士掌權以來，兩國關係跌至歷史最低點。

邊境屢爆衝突 進入交戰

巴基斯坦長期不斷指責阿富汗神學士窩藏武裝份子，利用阿國領土在邊境發動襲擊。神學士方面則否認指控，稱巴國安全問題屬其內政。雙方去年十月曾爆發致命戰鬥，造成逾七十人死亡，雖經卡達與土耳其斡旋達成脆弱停火，但近期砲火再度升溫。廿二日，巴軍轟炸阿國東部楠格哈爾省及帕克蒂亞省，造成至少十八人死亡，巴方稱旨在打擊「巴基斯坦神學士運動」（TTP）及「伊斯蘭國呼羅珊省」（ISKP）營地，阿方則譴責巴軍濫殺平民並損毀宗教建築。

神學士發言人穆賈希德表示，阿國部隊廿六日擊斃俘虜數十名巴軍，兩小時內奪下逾十五個哨站，以回應巴軍近期多次攻勢。巴軍隨即廿七日凌晨發動代號「公義之怒」軍事行動，空襲喀布爾、坎達哈及帕克蒂亞省等神學士設施，邊境多地爆發地面衝突。夜間邊境線交火火光閃爍，喀布爾空襲影片更顯示冒出滾滾黑煙與熊熊大火。

雙方通報損失差異甚大。巴方宣稱一三三名神學士死亡、兩百多人受傷，摧毀廿七個據點並攻佔九個；穆賈希德則稱五十五名巴軍身亡，阿方占領十九個據點，自身僅八死十一傷，另有十三名平民受傷。

巴國軍力遠勝阿富汗

儘管巴軍擁有六十萬兵力、六千多輛裝甲車、四百多架戰機及核武，實力遠勝約十七萬兵力且無空軍的神學士，但後者遊擊戰經驗豐富，預料將持續襲擊邊境並發動跨境游擊戰。

巴國防長阿西夫痛斥神學士將阿富汗變成「印度殖民地」，聚集全球武裝份子並輸出恐怖主義，宣告兩國已處公開戰爭狀態。國際反應上，唯一正式承認神學士政府的俄羅斯呼籲雙方停火並願介入調解；中國外交部表達嚴重關切，稱已透過管道調停，願發揮建設性角色。

