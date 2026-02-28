美中黃海對峙 美軍駁斥有向南韓致歉

美國與南韓的年度例行性防衛軍演「自由護盾」將從三月九日至十九日舉行，共出動約一萬八千名軍力。南韓聯合參謀本部廿七日表示，韓美決定今年軍演共實施廿二場野戰演習。韓聯社指出，去年野戰演習達五十一場，今年僅剩不到一半。圖為去年自由護盾軍演。（路透檔案照）

駐韓美軍日前於南韓與中國防空識別區間未重疊之黃海上空演訓，引發美中軍機對峙。南韓國防部長安圭伯因美方未事先分享細節表達不滿，隨後傳出駐韓美軍司令布朗森（Xavier Brunson）致歉。然而，布朗森廿四日深夜發表聲明駁斥此傳聞，強調為維持戰備進行例行演習，「我們不會為此道歉」。

南韓被中影響 美立場趨硬

南韓朝鮮日報廿七日報導指出，布朗森態度急轉直下，實係遵照美國戰爭部（國防部）高層指示，包含戰爭部長赫格塞斯在內，要求其明確展現強硬立場。此舉在慣於幕後協調分歧的韓美同盟間極為罕見。

報導引述消息來源說法，美方認為事態擴大源於青瓦台國家安保室主導之因應過程，懷疑中國透過外交抗議施壓，促使南韓提高應對層級。另有前國安室高層指稱，事態擴大的源頭可能來自中國。

消息指出，美方強硬回應背後，隱含對李在明政府整肅國防部之不滿。美方憂心前總統尹錫悅戒嚴事件後，許多具能力且重視韓美同盟之將領遭撤換，恐由順從重視北韓政權者接任，導致韓美軍演難以順利進行。此前美國國務院顧問尼德漢訪韓時，特意接觸擁護尹錫悅政府人士，即反映此種氛圍。

駐韓美軍廿七日回應韓國時報詢問前述報導，表示該報導包含「許多與事實有別之處」，但並未進一步釐清；駐韓美軍也未表示是否會發表聲明正式駁斥該報導。

