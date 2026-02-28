川習會傳準備不順 難有重大成果

香港南華早報披露，今年四月美國總統川普與中國國家主席習近平的川習會，可能因為美中團隊協調工作面臨諸多難題，使雙方難以達成充分準備，限縮會晤成果。（法新社）

時間倉促 美中團隊協調難題多

香港南華早報廿七日引述知情人士指出，距離美國總統川普四月訪中不到六週，美中團隊協調面臨時間緊迫、政治文化差異及川普政府行事作風特殊等多重難題，使峰會準備不足，可能限縮川普與中國國家主席習近平會晤成果。

議程與安排 雙方有落差

熟悉出訪規劃的前官員與分析人士表示，川普授權有限，輕視既有外交程序，重視迅速取得可見成果，偏好憑個人魅力與直覺籌辦峰會，而非依循制度化協調機制，導致雙方在議程與安排上出現明顯落差。北京強調領袖場合須避免任何意外與失誤，相較之下，華盛頓較容忍臨場發揮與彈性調整，川普政府更傾向即興決策，使中方對峰會不確定性感到不安。

知情人士表示，華府少數不具備出訪實務經驗的人員，以僥倖的態度安排此行，讓北京既擔憂又憤怒，「他們（中方）把此行視作一次契機，美方卻不這麼想」。

川習會從確定到預計舉行的日程倉促，使得準備工作壓縮到只有數週時間。華府智庫布魯金斯研究所中國專家何瑞恩說，川習月初通話無法取代這場可能具歷史重要性的會議準備程序，「川普行前的準備越少，出乎意料和失望的可能性就越大」。

報導指出，北京安排峰會鉅細靡遺，包括領袖站位、入場方向與合影細節。全球政治風險諮詢組織歐亞集團分析師傑瑞米．陳指出，北京通常需數月籌備領袖會晤，以避免任何突發情況，「這完全不是川普政府的行事作風」。

與華府的外交溝通管道受限也令北京官員感到沮喪。被賦予決策權的川普核心圈人士，主要為財政部長貝森特，以及負責外交事務的特使魏科夫、女婿庫希納等人身上。然而，貝森特同時肩負關稅政策、經濟壓力及期中選舉前改善經濟表現的壓力，分散其外交協調精力。至於美國國家安全會議（NSC）也因遭川普削弱，難以發揮協調各主要部會的職能。

葛來儀：貿易問題難有進展

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀認為，此次的川習會不會達成重大協議，更多是著重在氣氛和排場，預料在打破貿易壁壘和中國產能過剩等問題上難有進展。葛來儀也認為，稀土籌碼可能壯大北京對台議題的膽量。

