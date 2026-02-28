美日菲演習 擴至台灣近海

美日菲三國23日至26日在南海舉行第15次「多邊海事合作活動」演習，24日演習移師至台灣與菲律賓之間的巴士海峽及菲國北部巴丹群島上空，日本海上自衛隊也派出P-3C巡邏機參演。（取自菲武裝部隊Ｘ）

首次將演習範圍從南海擴大延伸

日本、美國與菲律賓三國於廿三日至廿六日在南海舉行第十五次「多邊海事合作活動」（MMCA）演習。廿四日更在台灣與菲律賓之間的巴士海峽附近進行訓練。這是三國首次將演習範圍從南海擴大至台灣周邊海域，而日本自衛隊也是首度派遣飛機參加。

強化對關鍵海上交通線監控

日美先於十六日到十八日之間，於日本海與東海實施戰術空中聯訓，驗證戰略轟炸機與戰鬥機的聯合作戰能力，緊接著在廿三日至廿六日間，日美菲在巴士海峽展開海空聯合行動。這一連串動作顯示，日美將聯合行動範圍向台灣南方海域延伸，強化對關鍵海上交通線的監控與驗證聯合作戰可行性。

綜合日媒報導，「多邊海事合作活動」是為展示航行自由理念的聯合訓練架構，往年曾有澳洲等國加入，與一般訓練相比，被認為更接近實際任務，背景主要是針對中國在南海頻繁的挑釁行動。

菲律賓軍方指出，本次行動在其專屬經濟區內進行，參與單位涵蓋菲國海空軍與海岸防衛隊、美國海軍及日本海上自衛隊。

日自衛隊首度派遣飛機參加

在兵力部署上，日本海上自衛隊首次派出P-3C巡邏機，與菲軍飛機實施聯合巡邏；美國海軍則出動一架P-8A反潛巡邏機。演習內容豐富，包含海上補給、聯合巡邏及反潛作戰訓練。海上演習階段，菲律賓護衛艦「安東尼奧﹒盧納號」與美國神盾驅逐艦「杜威號」合作進行反潛演練，鎖定水下模擬目標。演習最後階段，「安東尼奧﹒盧納號」更實施實彈射擊。

廿四日當天，三國軍機飛抵菲律賓最北端的巴丹群島上空進行巡邏與訓練。菲軍方強調，此舉旨在展現三國在複雜海洋環境中「無縫共同運作的能力」。巴丹群島與台灣僅隔巴士海峽，是菲國距離台灣最近的領土。菲軍方說明，所有空中行動均在菲國領土及領海上空執行，海軍艦艇則部署於巴丹群島以西海域。

日本自二〇二四年起參與MMCA，防衛省相關人士表示，此次首度派機參加，能更強化對外展現各國合作成效。菲軍方透露，演習期間曾確認兩艘中國海軍艦艇在附近海域航行，但演習未受干擾。

根據中國媒體搜狐網報導，此次美日菲巡航軌跡不僅擴展至巴丹群島，隨後更從黃岩島西側水域返回馬尼拉灣，航程將黃岩島囊括在內，地緣政治宣示意味強烈。對此，中國解放軍南部戰區發言人翟世晨廿七日譴責菲國拉攏區域外國家組織所謂聯合巡邏，破壞地區和平穩定。他宣稱中國軍隊同時間在南海進行例行巡邏，將「堅決捍衛中國領土主權和海洋權益」。

