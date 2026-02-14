川普限伊朗1個月內達成核協議︰否則後果慘痛

美國國防官員13日證實，福特號航艦正從加勒比海調往中東，預計需要一週時間抵達。圖為福特號去年12月1日抵達維京群島。（路透）

派最強航艦福特號部署中東 加大威懾

美國總統川普十二日對伊朗發出警告，要求其在「一個月內」就核計畫達成協議，否則將面臨「極為慘痛」的後果；與此同時，白宮已決定派遣全球最強航空母艦「福特號」部署中東，加大對伊朗的威懾。兩名美國官員十三日向路透證實這項調動，並指出福特號至少需一週時間才能抵達中東。

川普在白宮向記者表示，「我們必須達成協議，否則情況會非常慘痛、非常慘痛。我不希望這種事發生」。他不僅連說兩次「非常慘痛」，還強調若談判失敗，美方將進入「第二階段」——暗示可能重演去年美國與以色列聯合發動的「十二日戰爭」期間對伊朗核設施的軍事打擊行動。

就在川普喊話前一日，他才與以國總理納坦雅胡在白宮閉門會談三小時。川普堅持「外交仍是首選」，納坦雅胡則力促美方將伊朗彈道飛彈計畫及對區域代理人武裝組織哈瑪斯、真主黨、青年運動的支持一併納入談判範疇。納坦雅胡返國前直言，他懷疑「任何與伊朗協議的品質」，但認為川普自己正為與伊朗的協議鋪路。

為強化對伊朗的威懾，紐約時報報導，美國已決定派遣全球最先進的福特號航空母艦前往中東，形成雙航艦打擊陣容。之前該地區已有「林肯號」航艦與九艘美軍軍艦在阿拉伯海待命，配備數百枚戰斧巡弋飛彈。福特號目前在加勒比海地區，去年十月曾參與突襲逮捕委內瑞拉前總統馬杜羅的行動。如今緊急轉調中東，凸顯華府正以空前軍事壓力逼迫伊朗回到談判桌。

自二〇二五年六月以來，福特號幾乎持續處於海上部署狀態，艦上官兵已離家超過兩百天，雖然美軍航艦一般部署期為九個月，且在地緣政治緊張時期延長任務並不罕見。然而海軍官員警告，過長的海上部署可能嚴重影響艦上官兵士氣。

秘送六千台星鏈設備入境 美助反政府民眾突破封網

在軍事行動外，華爾街日報十二日也披露，美方在一月伊朗血腥鎮壓抗議、全面斷網後，秘密走私約六千台「星鏈」衛星終端設備進入伊朗，協助反政府民眾突破網路封鎖。這項星鏈行動雖獲白宮默許，甚至總統川普本人知悉，但並未正式公開承認。報導強調，儘管美國官方持續否認直接煽動伊朗抗議，但此次行動清楚顯示，川普政府對伊朗內部動盪的介入程度遠超外界所知。

根據報導，美國國務院早在二〇二五年年底至二〇二六年一月間購入近七千台星鏈設備，資金部分來自原本用於資助虛擬私人網路（VPN）項目的預算。前中東事務局局長納姆達（Mora Namdar）積極推動此措施，認為當政府完全切斷網路，VPN就毫無用處，因此強烈建議將資源轉向部署星鏈系統。然而，此政策轉向也引發爭議。部分專家警告，單獨使用星鏈而不搭配VPN，易遭伊朗情治單位透過訊號定位使用者，增加被捕風險。

