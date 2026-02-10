高市大勝 日美更團結 中國壓力大

美國總統川普（右）在日本眾議院大選前，便公開表態支持日本首相高市早苗（左），選後也透過社群平台恭賀高市取得壓倒性勝利，自己為支持高市感到自豪。（美聯社檔案照）

日本首相、自民黨總裁高市早苗帶領執政黨在八日的眾議院大選中，贏得日本在二次世界大戰後最強勢的民意支持，旋即獲得美國總統川普等各國領袖祝賀，而她也重申日美團結「牢不可破」，將堅定捍衛領土、領海和領空，承諾加強國家防禦和情報能力。分析指出，中國現在面臨抉擇，是與日本戰後最受歡迎的領袖接觸，還是繼續與美國在亞洲最重要的盟友冷戰。

蕭美琴、林佳龍表達誠摯祝賀

副總統蕭美琴九日出席「天皇陛下華誕慶祝酒會」致詞時表示，高市早苗長期以來非常支持台灣，對台灣非常友好，期待台日未來可以尋求更多合作機會。外交部長林佳龍代表政府，對日本政府表達誠摯祝賀，並已指示我國駐處第一時間電賀高市早苗、跨黨派友我議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員，以及其他友台國會議員。

AIT谷立言：美日台深化合作

日本駐台代表片山和之也強調，對日本而言，台灣的重要性沒有改變，台日是共享基本價值的夥伴。美國在台協會（AIT）處長谷立言也受邀出席酒會，並於會後透過社群媒體表示，在高市早苗領導之下，他期待看見美、日、台之間深化協調合作，共同促進區域穩定與繁榮。

讚提前大選 川普：永遠支持

在選前就公開表態「全面支持」高市的川普，八日透過社群平台恭賀高市取得壓倒性勝利，稱讚她提前大選的決定，自己為支持高市感到自豪，並強調她是「非常受尊敬、受歡迎的領袖」，預祝高市推進保守及「以實力謀和平」的政策獲得巨大成功，「以熱情投票的日本優秀人民，將永遠擁有我堅定的支持。」美國財政部長貝森特也指高市與川普關係良好，「如果日本強大，美國在亞洲就變強」。

高市重申日美團結牢不可破

高市九日表示，將在下月十九日訪美會見川普時，重申日美團結「牢不可破」，進一步推進包括外交、經濟和安全等廣泛領域的合作，開啟日美同盟歷史新篇章。在對中外交方面，她強調戰略互惠關係方針不變，「將從國家利益的觀點出發，冷靜並妥善地應對」。針對中國頻繁「越界」騷擾，高市重申將堅定捍衛領土、領海和領空，並承諾加強國家防禦和情報能力，「一個沒有決心用自己的雙手自我捍衛的國家，沒有人會伸出援手」。

南韓總統李在明表示，期待日本今後在高市首相領導下不斷發展，也希望韓日關係能基於互信，維持更廣泛、更深刻的合作，盼望不久將來在南韓與高市見面，開啟新一輪穿梭外交。歐盟執委會主席馮德萊恩也祝賀高市取得劃時代勝利，期盼進一步深化日本與歐盟的戰略合作。

中國又要求收回台灣有事言論

然而，中國外交部發言人林劍刻意淡化高市大勝，聲稱選舉是日本的「內政」，並再次敦促高市收回有關「台灣有事」的言論，強調北京的政策不會因為一次選舉而改變。但具新華社背景的微信公眾號「牛彈琴」發文主張，中國不得不與高市打交道，「雖然不樂見，但必須正視」。

