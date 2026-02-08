美伊會談「氣氛好」川普預告繼續對話

伊朗英文報德黑蘭時報七日在頭版刊出美伊會談報導，大標題為「伊美談判有好的開始，但前進之路仍不明朗」。（路透）

不急於動武 優先選擇外交途徑

美國與伊朗代表六日在阿曼首都馬斯開特舉行談判，這是自去年六月伊朗與以色列爆發十二天戰爭、以及美國空襲伊朗核設施以來，雙方首次會晤。美國總統川普稱這是「非常好的會談」，雙方在十一日前還會見面，強調伊朗對核議題的立場已更有利於達成協議。伊朗外交部長阿拉奇則形容會談氣氛「正面」，是「好的開始」，並同意繼續對話。

稱伊朗非常想達成協議

據新聞網站Axios引述兩名知情人士指出，與會者包括伊朗外長阿拉奇、川普特使魏科夫、其女婿庫希納，以及美國中央司令部司令古柏上將。雙方先各自與阿曼外長阿布塞迪會面傳遞訊息，隨後由魏科夫與庫希納直接與阿拉奇展開近八小時談話。阿布塞迪形容會談「非常嚴肅」，雙方已闡明立場並確認可能取得進展的領域。

川普在搭乘空軍一號前往佛州途中表示，伊朗「非常想達成協議」，美方不急於動武，仍優先選擇外交途徑；他同時強調，任何協議的前提是伊朗必須承諾「不擁有核武」，並指出伊朗如今願意讓步的程度遠勝一年前，「若他們當初就拿出這樣的態度，當時立刻就會被接受」。

阿拉奇則說明，此次談判完全聚焦核問題，未觸及美方關切的彈道飛彈計畫、支持代理人組織或人權議題。他呼籲未來對話應避免威脅與施壓，以克服雙方長期互信不足。

兩位中東外交官透露，中東國家普遍建議美伊先專注核議題，以免談判迅速陷入僵局。部分鄰國提議將伊朗濃縮鈾濃度限制在三％以下，而非川普要求的零，這雖低於製造核武所需的九十％，卻可讓伊朗「保住面子」。另有三名伊朗官員表示，德黑蘭可能考慮長期暫停核計畫，但要求美方解除長期制裁，以扭轉經濟大幅衰頹局面。

會談後 美宣布新制裁

然而，會談結束不久，美國務院即宣布新制裁，針對十四艘涉嫌運輸伊朗石油、涵蓋懸掛土耳其、印度及阿拉伯聯合大公國旗幟的船舶。川普亦簽署行政命令，授權對與伊朗貿易的國家商品徵收關稅，可能影響中國、德國與阿聯等國。目前尚不清楚這些舉措是否與談判有關。

