訪中先繳「贖金」 英相被譏僅帶回Labubu

英國首相施凱爾（Keir Starmer）近期結束訪問中國行程返國，隨即在國會面臨反對黨的猛烈砲火。保守黨領袖巴登諾克（Kemi Badenoch，見圖，歐新社檔案照）三日在下議院嚴厲批評施凱爾，對中國採取「軟弱且短視」的策略，譏諷他此行除了帶回一個「Labubu玩偶」外，幾乎一無所獲，甚至還要擔心玩偶裡是否藏有竊聽器。

保守黨黨魁轟施凱爾軟弱短視

綜合英國和香港媒體報導，施凱爾在發言時試圖為其「務實接觸」的對中政策辯護。他強調，自己對於來自中國的威脅有著「清楚認知」，但英國不能無視中國做為全球第二大經濟體的地緣政治現實，英國可以在保護自身利益的同時，也尋求與中國合作的機會，「這也是本次出訪的核心精神」。他認為，透過高層對話，才能在分歧中尋求突破。

巴登諾克在質詢時直言，儘管中國是全球大國，也是經濟上無法迴避的現實，英國理應與其接觸，但問題在於施凱爾展現的姿態過於軟弱。她認為施凱爾此行成果貧乏，形容他帶回來的戰利品，似乎只有一個Labubu玩偶，「希望有人檢查那個玩偶，確認裡面有沒有被裝了竊聽器。」

針對中方在施凱爾訪問期間，宣布解除對包括四位下議院議員在內的共六位英國國會議員的制裁，施凱爾將其視為此行的重要勝利與善意指標。但巴登諾克對此嗤之以鼻，她認為這根本是中方的「順水人情」，甚至是對英國的羞辱。

巴登諾克指出，這些議員當初之所以會被制裁，正是因為他們勇於對抗中國，批評其違反人權的行為，「最糟糕的是，首相宣稱為四位保守黨下議院議員解除制裁是多麼了不起的勝利。」

她強調，這些被制裁的議員根本不想去中國，北京當局也心知肚明；中方只是做出「根本不花一毛錢」的無成本讓步，就換得英國首相的感激，為什麼施凱爾看不出來這是對方的統戰手法？她認為施凱爾完全「被耍了」，並以英國批准中國在倫敦市中心新建大使館，形容他在飛機尚未起飛前，就已經先向北京繳了「贖金」。

此外，巴登諾克更列舉一連串具體議題，質問施凱爾到底取得何種實質進展。她質問，這趟行程為遭監禁的香港壹傳媒創辦人黎智英做了什麼？答案是「什麼也沒有」；中國是否承諾停止在俄烏戰爭中助長俄羅斯對抗英國的行動？聽起來完全沒有。

