敲定格陵蘭協議 川普撤關稅

美國總統川普（右）21日在瑞士達沃斯與北約秘書長呂特（左）舉行會談後，決定放棄威脅以武力奪取格陵蘭。（法新社）

與北約締結永久協議 保護北極區域

欲以強勢手段奪取格陵蘭主權的美國總統川普，在瑞士達沃斯「世界經濟論壇」（WEF）期間態度戲劇性轉變，表明不會動用武力掌控格陵蘭，撤銷對歐洲八國加徵的額外關稅，並宣布與歐洲就格陵蘭議題達成「一項未來協議架構」。然而，相關細節依然模糊，丹麥總理佛瑞德里克森明確表示，丹麥願就安全等議題進行建設性對話，但「絕不能談判我們的主權」。

滿足美金穹及重要礦產需求

在與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會晤後，川普向媒體表示，雙方能夠締結一項關於格陵蘭島的新協議，滿足其多層飛彈防禦系統「金穹」（Golden Dome）以及對當地重要礦產的需要，「這是一項永久協議。特別是在安全與礦產領域，會讓所有人得利」。

川普在社群媒體宣布，「美國與北約敲定了一項關於格陵蘭，事實上是整個北極區域的未來協議架構」、「基於這項協議，我不會實施原定在二月一日施加的關稅」。廿一日在世界經濟論壇的年度會議中，川普明確表示「我不想，也不會動用武力」奪取格陵蘭。

美可能取得軍事基地領土主權

綜合多家媒體掌握的消息，北約盟國官員討論的可能的妥協方案之一，是讓美國取得格陵蘭小塊軍事基地的領土主權，仿效英國在賽普勒斯擁有「主權基地區域」的模式，使美國用於軍事基地建設並擴大軍事活動。此外，美國與丹麥將重新談判一九五一年的格陵蘭防衛協議；這份在二〇〇四年更新過的協議，已給予華府在提前通知丹麥及格陵蘭當局的前提下，可自由增加其軍隊部署的權力。美國還可能取得對格陵蘭的稀土等礦產資源的優先投資與開採權，無須丹麥同意；以及可以確保中俄無法進入格陵蘭經濟的優先拒絕權。協議架構也包括歐洲加強北極地區安全計畫等。

確保中俄無法取得立足點

北約發言人表示，丹麥、格陵蘭和美國會持續推動協商，目標是確保中俄無法在區域內取得軍事或經濟上的立足點，並澄清呂特在與川普的會晤中「未就主權問題提出任何妥協方案」。川普已指派副總統范斯、國務魯比歐和特使魏科夫負責進一步協商。

丹麥堅稱不會放棄主權

丹麥總理佛瑞德里克森廿二日談到，北極的安全關乎整個北約同盟，但是北約秘書長無權代替丹麥與格陵蘭在格陵蘭議題上跟美方協商，丹麥不會放棄主權，而格陵蘭的未來必須由格陵蘭人決定。出生格陵蘭的丹麥國會議員拉森也抨擊：「在缺少格陵蘭的狀況下，北約無權進行任何協商。」

歐洲各國領袖對川普撤回關稅威脅表示謹慎歡迎，但同時強調需等待協議的具體內容。德國總理梅爾茨表示，儘管過去數月充滿挫折與憤怒，但不應過快放棄跨大西洋夥伴關係。俄國總統普廷廿一日在聯邦安全會議中首度談論相關議題時，表明「格陵蘭發生的事情絲毫與我們無關」。

