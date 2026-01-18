加薩和平理事會 主席川普 成員惹議

美國總統川普十五日宣布成立「加薩和平理事會」，成員共七人，當中僅有英國前首相布萊爾不是美國人。圖為布萊爾去年十月在埃及出席加薩議題高峰會。（路透檔案照）

美國總統川普十五日正式宣布成立「加薩和平理事會」，並於十六日公布七位創始成員名單：川普親任主席，成員包括國務卿魯比歐、女婿庫希納、英國前首相布萊爾、中東特使魏科夫、副國家安全顧問嘉布瑞爾、世界銀行總裁彭安杰及阿波羅全球管理公司執行長羅旺。該國際臨時治理機構旨在落實去年十月生效的以色列與哈瑪斯停火協議，負責過渡期間監督加薩走廊行政、重建與去軍事化。

白宮指出，理事會將聚焦「治理能力建設、區域關係、重建、吸引投資、大規模融資與資本動員」等議題。房地產出身的川普曾提議將加薩打造成「中東蔚藍海岸」，並不再主張驅逐當地居民。

布萊爾曾力主入侵伊拉克

在理事會成員中，布萊爾在中東地區是一位頗具爭議的人物，因為他在二〇〇三年主導英國參與美軍入侵伊拉克。布萊爾二〇〇七年卸下英相職務後，擔任「中東四方機制」（聯合國、歐盟、美國和俄羅斯）的代表，多年來一直專注於以巴問題。

同日，川普任命美國少將傑佛斯（Jasper Jeffers）擔任加薩「國際穩定部隊」指揮官，任務為維護安全並訓練新警察部隊取代哈瑪斯。傑佛斯曾任職美國中央司令部特種作戰司令部，並於二〇二四年底監督以黎停火。白宮尚未說明美軍是否參與該部隊。

另一方面，巴勒斯坦自治政府近期已成立十五人技術官僚委員會，由曾任自治政府副部長的工程師沙斯領導，負責戰後日常治理。沙斯承諾優先解決住房等迫切需求，預計重建需時約三年。

儘管白宮宣稱加薩計畫進入從停火轉向解除哈瑪斯武裝的第二階段—，但以軍十六日仍以「停火遭公然違反」為由空襲加薩。加上哈瑪斯仍拒絕承諾全面解除武裝，使和平進程蒙上陰影。

