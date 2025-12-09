為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    立法會選舉 投票率史上次低》港府花51億預算 漲幅高達52％

    2025/12/09 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    31歲的奧運擊劍金牌選手江旻憓當選本屆最年輕議員。（法新社檔案照）

    在大埔「宏福苑」大火釀成一五九人喪生的悲劇籠罩下，香港如期在七日舉行第八屆立法會選舉，也是中國政府落實「愛國者治港」原則後第二次立法會選舉。香港選舉事務處八日公布的統計結果顯示，本屆投票率為卅一．九％，寫下次低紀錄。

    本次選舉共選出地區直選廿人、功能界別卅人、選委會界別四十人共九十名議員。投票總人數約一三一萬，較上屆少約了三．三萬，但因四一三萬登記選民數少於上屆的四四七萬，投票率反而小幅上升。美聯社報導，投票率雖然略高於二〇二一年上屆選舉，卻凸顯出排除反對勢力參與的選制改革，並未獲得強有力支持。

    二〇二一年中國全國人民代表大會通過「關於完善香港選舉制度的決定」，縮減對泛民主派較有利的選委會組別及地區直選議席，大幅強化親中陣營的制度優勢，落實「愛國者治港」原則。同年底舉行的立法會選舉，遭泛民陣營集體抵制，並號召公民不參與，最終創下史上最低的廿八％投票率，遠不及二〇一六年的五十八％。

    為提高投票率，當局在選前展開大規模宣傳，開放新的指定投票所供公務員和醫院工作人員投票，並將投票時間延長兩小時。官方資料顯示，港府的選舉預算從上屆的八‧四一億港幣（約卅三‧六億台幣）增至十二‧八億港幣（約五十一‧二億台幣），漲幅達五十二％，反映出在宣傳、IT（資訊科技）支援、場地租賃和工作人員薪資的開銷增加。

    香港民主黨前主席劉慧卿向「彭博」指出，選舉預算提高並未受到太多公眾關注和檢視，主要是現任議員專注競選，待退議員則不會提出過於刁鑽的問題，要推估新一屆議員的表現則更加困難，因為「多數人只是等著北京發號施令，他們甚至沒有表達自身想法的自由」。

    本次選舉在各個層面皆受到宏福苑大火影響。在暫停競選活動的哀悼期間，港府對民間政治氣氛的敏感度隨之提升，警告絕不姑息「反中亂港分子以災亂港」，並約談駐港外國媒體負責人及記者，還有人因疑似在網路散布鼓勵不投票或投廢票內容而遭到逮捕。

